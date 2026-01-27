Tuesday, Jan 27, 2026

صفحه نخست » وزارت خارجه امریکا به عراقچی: رو که نیست، سنگ پای قزوینه

araqchi.jpgحساب فارسی وزارت خارجه آمریکا در اکس:

اخیراً وزیر امور خارجه ایران، عراقچی، در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات مسالمت‌آمیز را «عملیات تروریستی» خواند. جسارت زیادی می‌خواهد که ایرانیان صلح‌جو را به تروریسم متهم کنند، در حالی که خودِ جمهوری اسلامی برای سرکوب مردم به خشونت و ارعاب متوسل می‌شود و همزمان از تروریست‌های واقعی در خارج از کشور حمایت می‌کند. این تلاش برای معرفی معترضان به‌عنوان «تروریست» و انداختن مسئولیت تخریب‌ها بر گردن آنان، اقدامی آشکار برای تحریف واقعیت و جا زدن رژیم به‌عنوان قربانی است. واقعیت اما روشن است: مردم عادی ایران، خواهان حقوق خود بودند و رژیم، همان‌گونه که طی ۴۷ سال گذشته عمل کرده، با خشونت و سرکوب پاسخشان را داد. جهان فریب این تبلیغات آشکار را نمی‌خورد. ایالات متحده این تحریف شرم‌آور را رد می‌کند و قاطعانه در کنار مردم ایران می‌ایستد. مردم ایران شایستهٔ بهتر از این هستند.

