تمام کسانی که در برابر چنین جنایتی چشم بسته، زبان در کام کشیده و انگشت اشاره را از روی جنایتکار اصلی و حامیان او برمیدارند و آن را بهسوی میلیونها ایرانی بهتنگآمده--که کمرشان زیر بار پنجاه سال حکومت، بهمراتب بدتر از حکومت خارجی، شکسته و امروز به امید رهایی به میدان مبارزه آمدهاند--متوجه شخص شاهزاده رضا پهلوی میکنند، شریک این کشتارند.
مردمی که هر اعتراضشان فقط با گلوله پاسخ گرفته و هر نسل جوانشان ناامیدتر از نسل قبل سرکوب گردیده است.
وطنپرستانی که دشمن خارجی را نشانه گرفتند
چرا زبانتان در دهان نمیچرخد که اعتراف کنید میلیونها ایرانی که روزهای هفدهم و هجدهم به میدان آمده بودند، وطنپرستانی بودند که خواهان سرنگونی دشمنی خارجی بودند که ایرانی نیستند و ملت نمیشناسند؛ دشمنانی که نهتنها بر خاک، بر ثروت، بر جان و مال مردم هجوم آوردهاند، بلکه فرهنگ، تاریخ و تمدن یک کشور را نیز لگدمال کردهاند.
قیام مردم در هفته گذشته مبارزه آزادیبخش بود؛ برای آزادی از سلطه رژیمی با لشگری از نیابتیها و یأجوجومأجوجی که تنها در قاموس حکومت اسلامی میگنجد. لازم نیست که حکومت نام مهاجم خارجی داشته باشد. حکومتی مانند جمهوری اسلامی خشنتر از مهاجمان مغول در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده است. حافظه تاریخی مردم این حکومت را جایگزین آن کردهاند.
آینه افکار عمومی
چرا قادر نیستید دست از تخیلاتِ ذهنیت مسمومشده خود بردارید؟ برای یکبار هم که شده تصویر واقعی خود و دیگر جریانهای مختلف، زیر عناوین گوناگون--from اصلاحطلبان تا جمهوریخواهان و چپ و غیره--را در آینه افکار عمومی ببینید!
بهخصوص بعد از این برخورد اخیرتان با این کشتار وسیع که در طول پنجاه سال حکومت اسلامی، در اشکال مختلف، تکرار شده است.
سکوت در برابر قاتلان، فریاد علیه «حمله خارجی»
امروز از حمله خارجی فریاد برداشتهاید، در حالی که قاتلان نیابتی، لاتهای کف خیابانی را--که تحت فرماندهی جنایتکاری بهمراتب بدتر از هیتلر، همراه با تمامی دستاندرکاران تاراجگر این سرزمین، در کار کشتار مردماند--نمیبینید.
هنوز آقای نگهدار بهعنوان مرجع فکری چپ و جمهوریخواه مقاله مینویسد، بیآنکه تسلیتی به ملت و نفرتی از خامنهای و حکومت جنایتکار او در سرتاسر مقاله دیده شود. گناه این دو روز کشتار وحشیانه را غیرمستقیم بر گردن شخص شاهزاده رضا پهلوی میگذارد و قاطعانه مینویسد که برای خروج از این بحران، دولت باید بهدست آن بخش حکومتیان که توان و تجربه دولتمداری دارند--که در فرهنگ او آشکارا روحانی، خاتمی و حتی پزشکیان و احیاناً تاجزاده و در پنهانی کسان دیگری که لیستشان را دستگاه خبرپراکنی بیبیسی دارد--سپرده شود؛ کسانی که شریک جرم این کشتار وسیع و برنامهریزیشده بودند.
اما در قاموس «گذارکنندگان مسالمتآمیز»! دولتمندانی که میتوانند در میان امواجی حاصل از خون آزادیخواهان، کشتی بهگلنشسته جمهوری اسلامی را بهطرف ساحلی هدایت کنند که هنوز شعار «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» بر بندرگاه آن نوشته شده است.
نقلقول
«وضعیت فوقالعاده خطرناکی شکل گرفته است. آرایش نظامی آمریکا و اسرائیل در اطراف کشور ما رو به تکمیل است و ممکن است ماشین کشتار دوباره کلید بخورد.
آرایش فوق نشان میدهد وقت تنگ است. کار به جایی رسیده که اگر ما امروز تصمیم نگیریم، برایمان تصمیم خواهند گرفت. خطر غلطیدن ایران به راهحل اول، یعنی جنگ داخلی، فوقالعاده جدی است. اما هنوز راهحل سیاسی، یعنی گذار مسالمتآمیز از جمهوری اسلامی، ممکنتر است؛ چون قابلیت همراهی بخش عمدهای از ساختار قدرت را داراست.»
فرخ نگهدار، مقاله منتشرشده در «اخبار روز» -- 27/1/2026
گذار مسالمتآمیز از میدان خون
ساختاری که امروز در کنار خامنهای بود و شریک کشتار، اما فردا با حکم آقای نگهدار سکاندار گذار مسالمتآمیز! گذار از میدان خونی که پنجاه هزار جوان ایرانی در تقابل با همین حکومت، با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، به میدان آمده و جان بر سر خواست خود نهادند.
کسانی که این ساختار مورد نظر آقای فرخ نگهدار و خود او، دشمنان سرسخت همین شعاردهندگان غلطیده در خوناند.
