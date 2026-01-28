خبرنامه گویا

تمام کسانی که در برابر چنین جنایتی چشم بسته، زبان در کام کشیده و انگشت اشاره را از روی جنایت‌کار اصلی و حامیان او برمی‌دارند و آن را به‌سوی میلیون‌ها ایرانی به‌تنگ‌آمده--که کمرشان زیر بار پنجاه سال حکومت، به‌مراتب بدتر از حکومت خارجی، شکسته و امروز به امید رهایی به میدان مبارزه آمده‌اند--متوجه شخص شاهزاده رضا پهلوی می‌کنند، شریک این کشتارند.

مردمی که هر اعتراضشان فقط با گلوله پاسخ گرفته و هر نسل جوانشان ناامیدتر از نسل قبل سرکوب گردیده است.

وطن‌پرستانی که دشمن خارجی را نشانه گرفتند

چرا زبانتان در دهان نمی‌چرخد که اعتراف کنید میلیون‌ها ایرانی که روزهای هفدهم و هجدهم به میدان آمده بودند، وطن‌پرستانی بودند که خواهان سرنگونی دشمنی خارجی بودند که ایرانی نیستند و ملت نمی‌شناسند؛ دشمنانی که نه‌تنها بر خاک، بر ثروت، بر جان و مال مردم هجوم آورده‌اند، بلکه فرهنگ، تاریخ و تمدن یک کشور را نیز لگدمال کرده‌اند.

قیام مردم در هفته گذشته مبارزه آزادی‌بخش بود؛ برای آزادی از سلطه رژیمی با لشگری از نیابتی‌ها و یأجوج‌ومأجوجی که تنها در قاموس حکومت اسلامی می‌گنجد. لازم نیست که حکومت نام مهاجم خارجی داشته باشد. حکومتی مانند جمهوری اسلامی خشن‌تر از مهاجمان مغول در تاریخ معاصر ایران به ثبت رسیده است. حافظه تاریخی مردم این حکومت را جایگزین آن کرده‌اند.

آینه افکار عمومی

چرا قادر نیستید دست از تخیلاتِ ذهنیت مسموم‌شده خود بردارید؟ برای یک‌بار هم که شده تصویر واقعی خود و دیگر جریان‌های مختلف، زیر عناوین گوناگون--from اصلاح‌طلبان تا جمهوری‌خواهان و چپ و غیره--را در آینه افکار عمومی ببینید!

به‌خصوص بعد از این برخورد اخیرتان با این کشتار وسیع که در طول پنجاه سال حکومت اسلامی، در اشکال مختلف، تکرار شده است.