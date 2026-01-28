Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » ناگریزی حمل نعش جمهوری اسلامی، نیکروز اعظمی

nik.jpgتحرک و ظرفیت جمهوری اسلامی در تمامی ساحت‌ های حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی به نقطه صفر رسیده است. اقتصاد کشور در وضعیتی فلج‌کننده گرفتار آمده، خزانهٔ دولت تهی، توان مانور حاکمیت به زیر صفر سقوط کرده، قدرت خرید اکثریت مردم در پایین‌ترین سطح خود قرار دارد، بازار بی‌ رمق و کاملاً بی‌جان است و بطورکلی، در هیچ بخشی از جامعه نشانی از برون رفت از وضعیت وخیم تحمیل شده وجود ندارد چه رسد به پویایی. در چنین وضعی، چرخ اقتصاد از کار افتاده و معیشت عمومی در سراشیبی سقوطی بی‌ بازگشت قرار گرفته است.

در متن این فروپاشی اقتصادی، حکومت به‌جای پاسخ‌گویی، به سرکوب عریان و قتل‌ عام مردمی روی آورد که دست به اعتراضات مدنی زده بودند. کشتاری که از حیث گستره و بی‌ رحمی، نه‌تنها در تاریخ معاصر ایران، بلکه در مقیاس جهانی نیز کم‌ سابقه بوده است. خشم انباشته جامعه نسبت به این جنایت جمعی، سراسر ایران را درنوردیده و به‌هیچ‌ روی مهارشدنی نیست. حاکمیتی که بقای خود را بر کشتار بنا کرده، دیگر توان گریز از پیامدهای این خشم عمومی را ندارد.

هم‌زمان، افکار عمومی جهان نیز به‌ روشنی علیه این ماشین کشتار صف‌آرایی کرده است. سپاه پاسداران، به‌عنوان بازوی اصلی سرکوب و صدور خشونت، بیش از پیش در نگاه جهانیان در جایگاه یک نیروی تروریستی تثبیت می شود. سیاست چهل‌ و هفت ساله موسوم به "صدور انقلاب اسلامی" با شعارهای ضداسرائیلی و ضدآمریکایی، که در عمل به تقویت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به بهای فقر، فلاکت و محرومیت مردم ایران انجامید، اکنون با وارد آمدن ضربات تعیین‌کننده به این شبکه‌های نیابتی به شکست کامل رسیده است.

در چنین وضعیتی، جمهوری اسلامی در محاصره‌ای دو جانبه قرار دارد. از یک‌ سو در محاصره اراده رهایی‌ خواه مردم ایران، و از سوی دیگر در محاصره فشار و تهدید نظامی ایالات متحده، با نقش‌آفرینی اسرائیل در پس‌ زمینه. در این تنگنا و بن بست، حاکمیت هیچ راهی جز سرنگونی پیشِ رو ندارد؛ یا باید تن به شروط آمریکا دهد، یا وارد رویارویی نظامی با آمریکا و اسرائیل شود. و در هر دو سناریو، فرجامی جز فروپاشی در انتظارش نیست. ازاین‌رو، دیر نخواهد پایید که با اراده‌ای خلل‌ناپذیر و تاریخی، نعش جمهوری اسلامی را بر دوش گیریم. نه به نشانه همدلی، که به‌ مثابه حمل بارِ یک دوره هولناک سپری‌شده، تا آن را به گور تاریخ بسپاریم و راه را برای تولد نظمی نو بگشاییم.

نیکروز اعظمی

مطلب قبلی...
Aliakbar_Omidmehr_2.jpg
بزرگ‌ترین اشتباه مرگ‌آور رژیم، که پایان‌اش را رقم می‌زند، علی‌اکبر امیدمهر
مطلب بعدی...
Kourosh_Golnam_3.jpg
یک یادآوری کوتاه در باره درخواست اجرای فصل هقتم منشور سازمانِ ملل، کوروش گلنام

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28-1.jpg
تصاویر؛ بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا توسط خبرگزاری حکومتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
one28.jpg
سرلشگرمقربی نظامی که بزرگترین جاسوس شوروی در ایران شد
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar28.jpg
فرزندان حسین فریدون در خارج از کشور چه میکنند
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت

از سایت های دیگر

«قصر دیوانگان»؛ داستان قدیمی‌ترین آسایشگاه روانی جهان
چینی‌ها چگونه بدون سوزن از بیمار آزمایش خون می‌گیرند
کشف جدید دانشمندان راه را برای ارگاسم‌های پیاپی و بدون نیاز به استراحت مردان هموار می‌کند
سازمان مهاجرتی رویال سیتیزن، آخرین شرایط برای دریافت اجازه اقامت در امارات متحده عربی

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
one25-1.jpg
علی انصاری تامین کننده منابع مالی سپاه کیست؟
oholic27-1.jpg
هدیه لاکچری و مجلل ابرو گوندش به دختر ۱۳ ساله اش
daily26-2.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
gtv.jpg
مراسم اهدای توپ طلایی ایران که بلافاصله بعد از آغاز به پایان رسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy