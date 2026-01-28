خبرنامه گویا
نگاهی تاریخی
نگاهی به تاریخ نشان میدهد؛ همه دیکتاتوریها سرانجام با یک اشتباه مهلک، مهر باطل بر بساط خونریز خود میزنند. خامنهای نیز با فرمان کشتار بیرحمانه ملت ایران و تأکید بر «به کوچک و بزرگ رحم نکنید» و در نتیجه کشتار جمعیِ وسیع و بیرحمانهای که در قرن جاری بیسابقه بود، سرنوشت خود و رژیماش را برای سرنگونی نهایی رقم زد.
دروغ بزرگ و مهندسی مشروعیت
وی با یک دروغ بزرگ و حیله ماکیاولیستی و تقسیم قلابی و دروغین نیروهای تحت امرش به اصولگرا و اصلاحطلب و جنگ تبلیغاتی گوبلزگونه آلمان نازی توانسته بود، بر سر چند میلیون قشر متوسط و خاکستری جامعه ایران سوار شود و با به پای صندوق آرای قلابی آوردن آنها، کسب مشروعیت در جامعه جهانی بهدست آورد. در همین راستا آمریکا و اروپا نیز بیش از همه گول این ترفند شیطانی را خورده بودند؛ یک روز برای ریاستجمهوری خاتمی و روز دیگر برای روحانی و سرانجام پزشکیان سرمایهگذاری نمودند؛ که بهاصطلاح در مقابل اصولگرایان اقتدارطلبِ ضدغرب ایستادگی نموده و رژیم را بر سر عقل آورده و با اصلاحات ساختارشکن و هزینه حداقلی، همچون لغو تحریمها، کلیت رژیم را اصلاح نمایند.
لو رفتن ترفند
اکنون در پی فرمان قتلعام ملت ایران و در نتیجه کشتار دهها هزار انسان بیسلاح و صدها هزار مجروح و زندانی، این ترفند و دروغ بزرگ لو رفته و این حقیقت برملا شد که مهمترین نیروی قدرت و تداوم حاکمیت خامنهای، یعنی اصلاحطلبان، با سکوت خود در مقابل این جنایات و قتلعام بزرگ، خود را لو دادهاند؛ و در نتیجه قشر خاکستری جامعه به اشتباه خود پی برده و اکنون به این نتیجه رسیدهاند که «سگ زرد برادر شغال است». این امر موجبات اجماع ملی علیه کل این بساط ضد ایران و ایرانی را فراهم نموده است. در نتیجه، عواقب این جنایات بزرگ سرانجام دامن خامنهای و رژیم را خواهد گرفت.
پیامهای واصله از داخل ایران حاکی است که ملت ایران برای نخستین بار نهتنها اتحاد خود را حفظ کرده، بلکه با عزمی راسختر و ارادهای آهنین، خود را آماده میکند تا با یک ضربه نهایی، انتقام خونریزیهای اخیر و کشتار بهترین فرزندان خود را بگیرد.
اشتباه مرگبار دوم
اشتباه مرگبار دوم خامنهای، بهکار بردن مزدوران تروریست نیابتیاش است که خاورمیانه را دچار آتش و خون نموده بودند، در سرکوب بیرحمانه مردم. برخی اخبار و ویدیوهای وارده از ایران حاکی از بهکارگیری خشونت قرونوسطایی از سوی این تروریستهای حرفهای در کشتار بیرحمانه و دستهجمعی مردم ایران است؛ که موجبات ریزش ولو اندکِ نیروهای سرکوب و حتی در درون خانوادههای آنان را فراهم ساخته است.
اینکه بشریت هر اندازه هم در مقابل ظلم بیتفاوت باشد، سرانجام در برابر صحنههای دلخراش حمله تروریستهای خارجی در قلب شهرهای بزرگ ایران به مردم بیپناه و بیسلاح هممیهنان، از درون میشکند و علیه وضعیتی که روح و رواناش را با زخمهای اینچنانی دریده است، ابتدا اعتراض و سرانجام قد علم میکند. این یعنی ریزش نیروهای وفادار رژیم؛ ریزشی که هماکنون با افشا شدن جنایات وحشتناک عمال رژیم، در میان قشری از نیروهای میانه و صفِ کل بساط سرکوب رژیم در حال شکلگیری است.به آخر خط
این یعنی به آخر خط رسیدن خامنهای و آدمکشان حرفهایاش؛ اعم از تیم پزشکیان، مجلس ضد ایران و ایرانی و اعضای دفتر اهریمنیاش و جنایتکارانی چون لاریجانی و رادان، که مستقیماً مجری دستور کشتار بیرحمانه خامنهایِ جنایتکارِ زنستیزِ کودککش بودهاند.
جمعبندی
در نتیجه اکنون هیچ راه بازگشتی باقی نمانده و تنها راه پیشرو، علیرغم همه ناهمواریها، قیام نهایی برای انتقام و حذف این بساط اهریمنی، یکبار و برای همیشه، از ایران است. و بس.
علیاکبر امیدمهر