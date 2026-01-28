خیلی زیبا در حال حرکت است، باید دید چه میشود...
ایندیپندنت فارسی - دونالد ترامپ، رئیسجمهوری آمریکا در سخنرانی روز سهشنبه در آیووا، گفت که یک «آرمادای» زیبای دیگر همین حالا در راه ایران است. او در عین حال گفت، ببینیم چه میشود، امیدوارم توافق کنند.
ترامپ زمانی که درباره گسیل تجهیزات نظامی دریایی به سوی ایران صحبت میکند، به جای واژههای مرسوم پنتاگون مانند ناوگروه جنگی یا اعزام دریایی، واژه «آرمادا» را به کار میبرد.
انتخابی که بهنظر میرسد هوشمندانه و با توجه به معنای سیاسی،تاریخی این واژه اسپانیایی انجام شده است. آرمادا به معنی ناوگان جنگی دریایی با عظمت است و تاکید ترامپ بر استفاده از این واژه میتواند نشاندهنده ارسال پیام سیاسی پیش از اقدام نظامی باشد.
ترامپ در حالی از اعزام یک آرمادای دیگر به سمت ایران سخن میگوید که در حال حاضر ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و ناوگروه همراه آن نیز به منطقه رسیدهاند.
