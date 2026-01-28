Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » ترامپ: یک ناوگان زیبای دیگر همین حالا در حال حرکت به سوی ایران است

trump.jpgخیلی زیبا در حال حرکت است، باید دید چه می‌شود...

ایندیپندنت فارسی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا در سخنرانی روز سه‌شنبه در آیووا، گفت که یک «آرمادای» زیبای دیگر همین حالا در راه ایران است. او در عین حال گفت، ببینیم چه می‌شود، امیدوارم توافق کنند.

ترامپ زمانی که درباره گسیل تجهیزات نظامی دریایی به سوی ایران صحبت می‌کند، به جای واژه‌های مرسوم پنتاگون مانند ناوگروه جنگی یا اعزام دریایی، واژه «آرمادا» را به کار می‌برد.

انتخابی که به‌نظر می‌رسد هوشمندانه و با توجه به معنای سیاسی،تاریخی این واژه اسپانیایی انجام شده است. آرمادا به معنی ناوگان جنگی دریایی با عظمت است و تاکید ترامپ بر استفاده از این واژه می‌تواند نشان‌دهنده ارسال پیام سیاسی پیش از اقدام نظامی باشد.

ترامپ در حالی از اعزام یک آرمادای دیگر به سمت ایران سخن می‌گوید که در حال حاضر ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و ناوگروه همراه آن نیز به منطقه رسیده‌اند.

مطلب قبلی...
muder.jpg
معمای قتل آرین پاپولی در کالیفرنیا
مطلب بعدی...
1919.jpg
سفیدشویی سی ان ان در تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar28-1.jpg
تصاویر؛ بازگشت ایرانیان اخراجی از آمریکا توسط خبرگزاری حکومتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
one28.jpg
سرلشگرمقربی نظامی که بزرگترین جاسوس شوروی در ایران شد
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟
goftar28.jpg
فرزندان حسین فریدون در خارج از کشور چه میکنند
daily27.jpg
فاطی نوحی دختر کبرا خزعلی و فریدون نوحی بزنجانی در سانفرانسیسکو
oholic27.jpg
روایتی از بیمارستان فارابی در وقایع اخیر ایران
goftar27.jpg
وضعیت تهران بعد از سرکوب + لبخندهای عراقچی در جلسه دولت

از سایت های دیگر

دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
مشکلات حافظه و تمرکز؛ زنگ خطر تازه برای سلامت عمومی
روزی که ونزوئلایی‌ها قصد ترور نیکسون را داشتند
ویدئویی که فرانسه را شوکه کرد

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
زوال چپ، اصلاح‌طلبی و ملی‌مذهبی‌گری در خیابان؛ رمزگشایی از اقبال معترضان داخل ایران به رضا پهلوی
kayhan.jpg
رمز ماندگاری «برج شهیاد» در گفتگو با مهندس حسین امانت
one25-1.jpg
علی انصاری تامین کننده منابع مالی سپاه کیست؟
oholic27-1.jpg
هدیه لاکچری و مجلل ابرو گوندش به دختر ۱۳ ساله اش
daily26-2.jpg
آمنه سحر نعمت زاده دختر وزیر صنعت پیشین که به اتهام فساد مالی بازداشت شد
gtv.jpg
مراسم اهدای توپ طلایی ایران که بلافاصله بعد از آغاز به پایان رسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy