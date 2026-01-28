Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » درگیری حراست بیمارستانی در بوشهر با خانواده کودک کشته شده

1919.jpgایران اینترنشنال - ویدیوی منتشرشده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد خانواده آروین سالمی‌راد، کودک کشته‌شده در بوشهر، شامگاه ۱۸ دی می‌خواهند درباره او اطلاع‌رسانی کنند که حراست بیمارستان مانع می‌شود. آروین، ۱۶ ساله، ۱۸ دی‌ماه از ناحیه سر مجروح شد و ۳ بهمن‌ماه جان باخت.

