ویدیوی منتشرشده در رسانههای اجتماعی نشان میدهد خانواده آروین سالمیراد، کودک کشتهشده در بوشهر، شامگاه ۱۸ دی میخواهند درباره او اطلاعرسانی کنند که حراست بیمارستان مانع میشود. آروین، ۱۶ ساله، ۱۸ دیماه از ناحیه سر مجروح شد و ۳ بهمنماه جان باخت. pic.twitter.com/m77FAewCSY-- ايران اينترنشنال (@IranIntl) January 28, 2026