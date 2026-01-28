Wednesday, Jan 28, 2026

صفحه نخست » روبیو: اگر جمهوری اسلامی سقوط کند فرایند گذار پیچیده تر از ونزوئلا خواهد بود

rubio.jpg

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده در نشست کمیته روابط خارجی سنا، در پاسخ به پرسشی درباره آینده ایران پس از سقوط جمهوری اسلامی گفت: «اگر رهبر و رژیم جمهوری اسلامی سقوط کند، بسیار دشوار است که بگوییم روز بعد از آن چه اتفاقی خواهد افتاد.»

روبیو با مقایسه شرایط در ایران با ونزوئلا، پیش‌بینی کرد که فرآیند گذار در ایران پیچیده‌تر از این کشور آمریکای جنوبی خواهد بود و نیازمند «تفکر دقیق و حساب‌شده» است.

