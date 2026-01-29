ایران، نباید مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. سرکوب غیرقابل‌تحملِ قیام مسالمت‌آمیز مردم ایران نباید بدون پاسخ بماند.

شجاعت بی‌نظیر آنان در برابر خشونتی که کورکورانه بروی آنها فرود آمده است، نباید بی‌ثمر بماند. ما به‌همراه شرکای اروپایی خود، فردا در بروکسل تحریم‌هایی را علیه مسئولان این جنایات اعمال خواهیم کرد.

ورود آنان به قلمرو اروپا ممنوع خواهد شد و دارایی‌هایشان مسدود می‌شود. فرانسه از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست اروپایی سازمان‌های تروریستی حمایت خواهد کرد.

رژیم باید الزاما زندانیان را آزاد کند، به اعدام‌ها پایان دهد، محاصره دیجیتال را لغو کند و به مأموریت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد درباره جنایات ارتکاب‌یافته در ایران تحقیق کند.