Thursday, Jan 29, 2026

صفحه نخست » پیام مهم وزیرخارجه فرانسه به زبان فارسی

27.jpgایران، نباید مصونیت از مجازات وجود داشته باشد. سرکوب غیرقابل‌تحملِ قیام مسالمت‌آمیز مردم ایران نباید بدون پاسخ بماند.

شجاعت بی‌نظیر آنان در برابر خشونتی که کورکورانه بروی آنها فرود آمده است، نباید بی‌ثمر بماند. ما به‌همراه شرکای اروپایی خود، فردا در بروکسل تحریم‌هایی را علیه مسئولان این جنایات اعمال خواهیم کرد.

ورود آنان به قلمرو اروپا ممنوع خواهد شد و دارایی‌هایشان مسدود می‌شود. فرانسه از قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست اروپایی سازمان‌های تروریستی حمایت خواهد کرد.

رژیم باید الزاما زندانیان را آزاد کند، به اعدام‌ها پایان دهد، محاصره دیجیتال را لغو کند و به مأموریت حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اجازه دهد درباره جنایات ارتکاب‌یافته در ایران تحقیق کند.

مطلب بعدی...
argo.jpg
توئیتی معنادار؟ جنگ روانی سازمان سیا همزمان با تشدید تنش با جمهوری اسلامی

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar29-1.jpg
زنان و پروپاگاندا رژیم جنایتکار تهران
one29.jpg
هدی کتان (هدی بیوتی ) با طرفداری از جمهوری اسلامی خشم ایرانیان را برانگیخت
daily.jpg
سعید رضا عاملی نخود همه آش های جمهوری اسلامی و فرزندان خارج نشینش
oholic29.jpg
نوشیدن ۸ لیوان آب در روز پشتوانه علمی دارد؟
gooyatv30.jpg
تصاویری که مهناز افشار در اینستاگرامش منتشر کرد
goftar29-2.jpg
بازگشایی بازار تهران پس از سرکوب خونین با فضای امنیتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟

از سایت های دیگر

همدستی میان هاآرتص و جمهوری اسلامی
چای‌خانه‌های ایرانی کراچی
مردم آزاری ترامپ با صدای تیلور سوئیفت
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
one14-1.jpg
بازسازی کامل جنگنده میگ ۲۹ در ایران
oholic28-1.jpg
بازار تهران بعد از خروج افغانها
daily27.jpg
زینب قائم پناه دختر جعفر قائم پناه معاون پزشکیان در مادرید
goftar13-1.jpg
از خراسان تا انتاریو، شهرام عباسی استاد اخراجی دانشگاه فردوسی کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy