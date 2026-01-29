ایران اینترنشنال - مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی، در یادداشتی از زندان اوین سرکوب اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ را از مشروطه تاکنون «بیسابقه» توصیف کرد و با رد روایتهای رسمی، خواستار تشکیل کمیته حقیقتیاب مستقل و ملی برای روشن شدن ابعاد این رخداد شد. او حکومت فقها و روحانیت را مسبب وضعیت کنونی دانست.
تاجزاده پنجشنبه ۹ بهمن در متنی با عنوان «ایران عزیز زخمخورده و عزادار است» نوشت رویکرد «حکومت بر اساس ترس» در دیماه ۱۴۰۴ به عریانترین شکل خود بروز کرد و به سوگ هزاران خانواده انجامید.
او نوشت عبور از اوضاع فلاکتباری که ولایت فقها و حکومت شکست خورده روحانیت بر ملت ایران تحمیل کرده، در گرو مقاومت، هوشمندی و عمل مسئولانه آحاد شهروندان و سیاست ورزان است.
تاجزاده تاکید کرد اگر حاکمیت به مطالبات مردم تن میداد، از انحصارطلبی دست میکشید و به رای اکثریت احترام میگذاشت، این کشتار هم قابل پیشبینی و هم قابل پیشگیری بود.
براساس گزارش شورای سردبیری ایراناینترنشنال نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند را به قتل رساندهاند.
تاجزاده با انتقاد از نحوه مواجهه حکومت با اعتراضها، نوشت به جای شنیدن صدای شهروندان، عرصه سیاست به «میدان جنگ» تشبیه شد و اعتراضهای مدنی شهروندان به عنوان «ادامه جنگ ۱۲روزه» معرفی و معترضان «اغتشاشگر» خوانده شدند.
به گفته تاجزاده، نتیجه رویکرد حاکمیت چیزی جز «به خاک و خون کشیده شدن هزاران شهروند بیگناه» نبود که نسبت به بیکفایتیها و فسادهای فزاینده اعتراض داشتند.
همزمان میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در بیانیهای از حصر، کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» توصیف کرد و از نظامیان خواست سلاحشان را زمین بگذارند.
او خواستار کنارهگیری حاکمیت از قدرت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبههای از همه سلایق ملی شد.
بنیاد نرگس محمدی و ۱۶ فعال مدنی و سیاسی در بیانیهای که چهارشنبه هشتم بهمن منتشر شد، نوشتند مانع اصلی نجات ایران از مهلکه حاضر، شخص خامنهای و نظام استبداد دینی هستند.
تاجزاده همچنین روایتها و آمار رسمی درباره تلفات دیماه را «دروغی رسوا» دانست و تصریح کرد تنها راه روشن شدن حقیقت، تشکیل کمیتهای حقیقتیاب، مستقل و ملی است.
او ضمن محکوم کردن «سلاخی فلهای» و ابراز همدردی با خانوادههای داغدار، وضعیت کنونی کشور را ناپایدار توصیف کرد و هشدار داد که با وجود تداوم بحرانها، جهت تحولات آینده همچنان نامشخص است و «سایه جنگ» نیز از آسمان کشور کنار نرفته است.
