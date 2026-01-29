Thursday, Jan 29, 2026

صفحه نخست » فریاد "اصلاح‌طلب پیشین" از بند

mtz.jpgایران اینترنشنال - مصطفی تاج‌زاده، فعال سیاسی، در یادداشتی از زندان اوین سرکوب اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ را از مشروطه تاکنون «بی‌سابقه» توصیف کرد و با رد روایت‌های رسمی، خواستار تشکیل کمیته حقیقت‌یاب مستقل و ملی برای روشن شدن ابعاد این رخداد شد. او حکومت فقها و روحانیت را مسبب وضعیت کنونی دانست.

تاج‌زاده پنج‌شنبه ۹ بهمن در متنی با عنوان «ایران عزیز زخم‌خورده و عزادار است» نوشت رویکرد «حکومت بر اساس ترس» در دی‌ماه ۱۴۰۴ به عریان‌ترین شکل خود بروز کرد و به سوگ هزاران خانواده انجامید.

او نوشت عبور از اوضاع فلاکت‌باری که ولایت فقها و حکومت شکست خورده‌ روحانیت بر ملت ایران تحمیل کرده، در گرو مقاومت، هوشمندی و عمل مسئولانه آحاد شهروندان و سیاست ورزان است.

تاجزاده تاکید کرد اگر حاکمیت به مطالبات مردم تن می‌داد، از انحصارطلبی دست می‌کشید و به رای اکثریت احترام می‌گذاشت، این کشتار هم قابل پیش‌بینی و هم قابل پیشگیری بود.

براساس گزارش شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند را به قتل رسانده‌اند.

تاج‌زاده با انتقاد از نحوه مواجهه حکومت با اعتراض‌ها، نوشت به جای شنیدن صدای شهروندان، عرصه سیاست به «میدان جنگ» تشبیه شد و اعتراض‌های مدنی شهروندان به عنوان «ادامه جنگ ۱۲روزه» معرفی و معترضان «اغتشاشگر» خوانده شدند.

به گفته تاجزاده، نتیجه رویکرد حاکمیت چیزی جز «به خاک و خون کشیده شدن هزاران شهروند بی‌گناه» نبود که نسبت به بی‌کفایتی‌ها و فسادهای فزاینده اعتراض داشتند.

هم‌زمان میرحسین موسوی، از رهبران جنبش سبز، در بیانیه‌ای از حصر، کشتار معترضان در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی را «جنایتی بزرگ علیه ملت» توصیف کرد و از نظامیان خواست سلاح‌شان را زمین بگذارند.
او خواستار کناره‌گیری حاکمیت از قدرت، برگزاری رفراندوم قانون اساسی و تشکیل جبهه‌ای از همه سلایق ملی شد.

بنیاد نرگس محمدی و ۱۶ فعال مدنی و سیاسی در بیانیه‌ای که چهارشنبه هشتم بهمن منتشر شد، نوشتند مانع اصلی نجات ایران از مهلکه‌ حاضر، شخص خامنه‌ای و نظام استبداد دینی هستند.

تاجزاده همچنین روایت‌ها و آمار رسمی درباره تلفات دی‌ماه را «دروغی رسوا» دانست و تصریح کرد تنها راه روشن شدن حقیقت، تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب، مستقل و ملی است.

او ضمن محکوم کردن «سلاخی فله‌ای» و ابراز همدردی با خانواده‌های داغدار، وضعیت کنونی کشور را ناپایدار توصیف کرد و هشدار داد که با وجود تداوم بحران‌ها، جهت تحولات آینده همچنان نامشخص است و «سایه جنگ» نیز از آسمان کشور کنار نرفته است.

مطلب بعدی...
khamterror.jpg
عملیات تاج خار؛ سناریو ترور دیکتاتور تهران

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar29-1.jpg
زنان و پروپاگاندا رژیم جنایتکار تهران
one29.jpg
هدی کتان (هدی بیوتی ) با طرفداری از جمهوری اسلامی خشم ایرانیان را برانگیخت
daily.jpg
سعید رضا عاملی نخود همه آش های جمهوری اسلامی و فرزندان خارج نشینش
oholic29.jpg
نوشیدن ۸ لیوان آب در روز پشتوانه علمی دارد؟
gooyatv30.jpg
تصاویری که مهناز افشار در اینستاگرامش منتشر کرد
goftar29-2.jpg
بازگشایی بازار تهران پس از سرکوب خونین با فضای امنیتی
daily.jpg
حمایت آخوند بچه قرتی فرزند صادق آهنگران از سرکوبگران
oholic28.jpg
در بازار قدیم رشت چه گذشت؟

از سایت های دیگر

هفت دلیل تمایل زنان و مردان به شریک جوان‌تر
کاریکاتور: عذاب الهی های لس آنجلسی
روزی که طرفداران و مخالفان شاه در واشنگتن به‌جان هم افتادند
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند

پر بیننده ترین ها



euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
one14-1.jpg
بازسازی کامل جنگنده میگ ۲۹ در ایران
oholic28-1.jpg
بازار تهران بعد از خروج افغانها
daily27.jpg
زینب قائم پناه دختر جعفر قائم پناه معاون پزشکیان در مادرید
goftar13-1.jpg
از خراسان تا انتاریو، شهرام عباسی استاد اخراجی دانشگاه فردوسی کیست؟

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy