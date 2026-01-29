تاج‌زاده پنج‌شنبه ۹ بهمن در متنی با عنوان «ایران عزیز زخم‌خورده و عزادار است» نوشت رویکرد «حکومت بر اساس ترس» در دی‌ماه ۱۴۰۴ به عریان‌ترین شکل خود بروز کرد و به سوگ هزاران خانواده انجامید.

او نوشت عبور از اوضاع فلاکت‌باری که ولایت فقها و حکومت شکست خورده‌ روحانیت بر ملت ایران تحمیل کرده، در گرو مقاومت، هوشمندی و عمل مسئولانه آحاد شهروندان و سیاست ورزان است.

تاجزاده تاکید کرد اگر حاکمیت به مطالبات مردم تن می‌داد، از انحصارطلبی دست می‌کشید و به رای اکثریت احترام می‌گذاشت، این کشتار هم قابل پیش‌بینی و هم قابل پیشگیری بود.

براساس گزارش شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال نیروی سرکوب جمهوری اسلامی در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی دست‌کم ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند را به قتل رسانده‌اند.

تاج‌زاده با انتقاد از نحوه مواجهه حکومت با اعتراض‌ها، نوشت به جای شنیدن صدای شهروندان، عرصه سیاست به «میدان جنگ» تشبیه شد و اعتراض‌های مدنی شهروندان به عنوان «ادامه جنگ ۱۲روزه» معرفی و معترضان «اغتشاشگر» خوانده شدند.