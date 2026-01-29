روایتی از جامعه‌ای که از مرز تحمل عبور کرده است

این متن در لحظه‌ای نوشته شده که جامعهٔ ایران از یک آستانهٔ تاریخی عبور کرده است؛ لحظه‌ای که خشونت ساختاری، کشتار سازمان‌یافته و انسداد کامل سیاسی، روان جمعی را وارد مرحله‌ای تازه کرده است. بسیاری از تحلیل‌هایی که سال‌ها بر امکان اصلاح، صبر اجتماعی یا تغییر تدریجی تکیه داشتند، امروز دیگر با واقعیت جامعه هم‌خوان نیستند. این مقاله تلاشی است برای بازخوانی وضعیت کنونی ایران بر اساس شناختی که پس از این نقطهٔ عطف شکل گرفته: شناختی که هم ماهیت ایدئولوژیک-دینی ساختار قدرت را در نظر می‌گیرد، هم تغییرات عمیق در افکار عمومی را، و هم خطرات و امکان‌هایی را که در برابر جامعه قرار دارد. این متن نه نسخه‌نویسی است و نه دعوت به یک مسیر مشخص؛ بلکه کوششی است برای فهمیدن آنچه اکنون در ایران می‌گذرد و آنچه این لحظهٔ تاریخی از ما می‌خواهد.

در ایران امروز، دیگر نمی‌توان از «بحران» سخن گفت؛ بحران، وضعیتی است که می‌آید و می‌رود. آنچه اکنون با آن روبه‌رو هستیم، یک وضعیت پایدارِ فروپاشی تدریجی است؛ وضعیتی که در آن نه ساختار توان بازسازی دارد و نه جامعه توان تحمل. این وضعیت، نه محصول یک حادثهٔ منفرد، بلکه نتیجهٔ سال‌ها انباشت خشونت، تحقیر، بی‌عدالتی و انسداد سیاسی است. اما آنچه این دوره را از تمام دوره‌های پیشین متمایز می‌کند، نقطهٔ عطفی است که پس از کشتار اخیر شکل گرفت؛ لحظه‌ای که روان جمعی جامعهٔ ایران از آستانهٔ تحمل عبور کرد و وارد مرحله‌ای شد که در علوم اجتماعی به آن «مرحلهٔ پس از آستانه» می‌گویند.

در این مرحله، مردم دیگر به امکان اصلاح باور ندارند. صبر، دیگر فضیلت نیست؛ تبدیل به ابزاری برای تداوم خشونت شده است. جامعه‌ای که سال‌ها با امید به تغییر تدریجی، هزینه داده بود، اکنون به این نتیجه رسیده که هیچ راه داخلی باقی نمانده. این تغییر، نه محصول هیجان است و نه نتیجهٔ تبلیغات؛ بلکه واکنشی طبیعی به خشونتی است که ساختار سیاسی بر جامعه تحمیل کرده است. تحلیلگری که از بیرون به مردم توصیهٔ صبر می‌کند، در واقع رنج مردم را نادیده می‌گیرد. تحلیلگر حق ندارد به جامعه‌ای که زیر بار خشونت خرد شده، بگوید «تحمل کن». این نه اخلاقی است و نه علمی.

شاهدی از دل جامعهٔ آموزشی

در همین دوره، فعالان صنفی مانند اسماعیل عبدی گزارش داده‌اند که در اعتراضات اخیر، بیش از چهل دانش‌آموز زیر هجده سال و چهار معلم جان خود را از دست داده‌اند. این آمار در تجمعی در شهر کلن و در حضور شهردار این شهر مطرح شد؛ رویدادی که نشان می‌دهد خشونت ساختاری نه‌تنها متوجه معترضان بزرگسال، بلکه متوجه کودکان و بدنهٔ آموزشی کشور نیز بوده است. چنین واقعیت‌هایی به‌خوبی نشان می‌دهد که چرا جامعهٔ ایران احساس می‌کند از مرز تحمل عبور کرده است.

ماهیت ساختار: حقیقت مطلق، نه قدرت سیاسی

برای فهم این وضعیت، باید ماهیت ساختار سیاسی ایران را به‌درستی شناخت. ایران یک دیکتاتوری سکولار کلاسیک نیست؛ نه شبیه پینوشه است، نه شبیه صدام، نه شبیه نظام‌های نظامی آمریکای لاتین. ساختار سیاسی ایران یک نظام ایدئولوژیک-دینی است که مشروعیت خود را نه از رأی مردم، نه از کارآمدی، بلکه از باور به حقیقت مطلق می‌گیرد. در چنین ساختاری، قدرت نه یک نهاد سیاسی، بلکه «امانت الهی» تلقی می‌شود. این تفاوت، همه‌چیز را عوض می‌کند.

در نظام‌های سکولار اقتدارگرا، مصالحه ممکن است؛ چون قدرت، قدرت است. اما در ساختار ایدئولوژیک-دینی، مصالحه نه ممکن است و نه مجاز. وقتی ساختار خود را «حقیقت» بداند، هر مخالفتی «باطل» تلقی می‌شود. وقتی «حفظ نظام» واجب شرعی باشد، هر اعتراض، تهدید وجودی است. وقتی مشروعیت از آسمان بیاید، مردم روی زمین فقط باید اطاعت کنند. این منطق، نه یک قضاوت اخلاقی، بلکه تحلیل رفتار ساختارهای ایدئولوژیک است.

در چنین ساختاری، گفت‌وگو معنایی ندارد، اصلاح معنایی ندارد، مصالحه معنایی ندارد. ساختار به این نتیجه رسیده که هر جنبنده‌ای که به فکر تغییر باشد، باید حذف شود. این منطق، جامعه را به نقطه‌ای رسانده که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارد. و این همان نقطه‌ای است که روان جمعی را تغییر می‌دهد.

تغییر در افکار عمومی و درماندگی ساختاری

در این وضعیت، تغییر در افکار عمومی دربارهٔ مداخلهٔ خارجی، یک واقعیت اجتماعی است. کسانی که سال‌ها مخالف هرگونه دخالت خارجی بودند، امروز به این نتیجه رسیده‌اند که هیچ راه داخلی باقی نمانده. این تغییر، نه نشانهٔ بی‌صبری است و نه نشانهٔ هیجان؛ نشانهٔ درماندگی ساختاری است. جامعه‌ای که بارها با خشونت پاسخ گرفته، طبیعی است که به گزینه‌هایی فکر کند که پیش‌تر غیرقابل تصور بودند. تحلیلگر حق ندارد این تغییر را محکوم کند؛ فقط باید آن را بفهمد.

اما فهمیدن، به معنای تشویق کردن نیست. تحلیلگر می‌تواند خطرها را توضیح دهد، اما نمی‌تواند به مردم بگوید چه باید بخواهند. مردم ایران، امروز در موقعیتی هستند که خواستشان از کنترل تحلیلگر خارج شده است. این خواست، محصول رنج است، نه محصول تحلیل. و هیچ تحلیلگری حق ندارد رنج را نادیده بگیرد.

نقش نیروهای خارجی در لحظهٔ گذار

در صورتی که فروپاشی ساختار سیاسی ایران با نقش‌آفرینی نیروهای خارجی رخ دهد، این نیروها به‌طور طبیعی در لحظهٔ گذار شریک خواهند بود. اما شریک بودن در لحظهٔ گذار به معنای تعیین‌کنندگی در ساخت آینده نیست. تجربهٔ تاریخی نشان داده که هیچ قدرت خارجی--حتی اگر ساختار را سرنگون کند--نمی‌تواند جامعه‌ای را بسازد. آیندهٔ پایدار تنها زمانی شکل می‌گیرد که جامعهٔ ایران، با نهادهای خود، با حافظهٔ خود و با همبستگی خود، مسیرش را تعیین کند. نقش خارجی‌ها در لحظهٔ گذار ممکن است پررنگ باشد، اما آیندهٔ ایران را نه آن‌ها می‌سازند و نه تحلیلگران؛ آینده را مردم ایران می‌سازند، در شرایطی که ممکن است دیگران نیز در صحنه حضور داشته باشند.