کیمیا علیزاده، قهرمان المپیکی، عضو تیم ملی تکواندو بلغارستان و از چهرههای شناختهشدهی جنبش آزادیخواهی ایران، با انتشار استوریای در اینستاگرام و در واکنش به حضور گسترده نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی در مدارس، نوشت: «دبستانها پادگانِ قاتلان شدهاند.»
صدها کودک کشته شدن. نهاد چپ و چول یونیسف صداش در نیومد و هنوز از غزه مینویسه
او در پیام دیگری نوشت: اگر فقط از ۳۶.۵۰۰ نفری که نام شان ثبت و تأیید شده، روزی يك عكس منتشر کنیم: باید ۳۶.۵۰۰ روز بی وقفه پست بگذاریم. یعنی تقریباً ۱۰۰ سال. فقط همین عدد کافی است که بفهمیم با چه حجمی از فقدان طرفیم. 💔
**"If we were to post just one photo a day for each of the 36,500 people whose names have been identified and verified, it would take 36,500 days -- nearly 100 years.-- Kimia Alizadeh (@kimializadeh) January 28, 2026
This number alone is enough to show the sheer scale of the loss we have suffered.
36,500 human beings killed by... pic.twitter.com/d1Ld8cg8Kw
کیمیا علیزاده، نخستین زن مدالآور ایران در ادوار المپیک و عضو تیم ملی تکواندو بلغارستان، با حضور در تجمع شهروندان ایرانی در مقابل دفتر نخستوزیری بریتانیا، از انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی حمایت کرد. او پیش از این در واکنش حضور میلیونی مردم ایران در پاسخ به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی، نوشت بود: «دیدید همه آمدند. ایران آمد. دم ایران و ایرانی گرم.» علیزاده پیشتر در مخالفت با حجاب اجباری، ایران را ترک کرد.
مردم به چه زبانی بگویند نظام شما را نمیخواهند