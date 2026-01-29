Thursday, Jan 29, 2026

صفحه نخست » روسیه از آمادگی برای تخلیه کارکنان خود از نیروگاه هسته‌ای بوشهر خبر داد

russia.jpgیورونیوز - روسیه اعلام کرد در صورت تشدید شرایط امنیتی، آمادگی دارد کارکنان خود را از نیروگاه هسته‌ای بوشهر خارج کند. الکسی لیخاچف، رئیس شرکت دولتی انرژی هسته‌ای روسیه، روز پنج‌شنبه نهم بهمن گفت مسکو تحولات مربوط به این نیروگاه در جنوب ایران را به دقت زیر نظر دارد و در صورت ضرورت، سناریوی تخلیه نیروها را اجرا خواهد کرد.

خبرگزاری دولتی تاس به نقل از لیخاچف نوشت روسیه امیدوار است همه طرف‌ها به تعهدات خود درباره مصونیت و امنیت نیروگاه بوشهر پایبند بمانند، اما همزمان تاکید کرد که مسکو با همکاری وزارت خارجه و وزارت دفاع، برای هر سناریوی احتمالی از جمله تخلیه کارکنان آماده است.

پیش‌تر ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، همزمان با جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل گفته بود صدها شهروند روس در نیروگاه بوشهر مشغول به کار هستند؛ نیروگاهی که تنها نیروگاه هسته‌ای فعال ایران به شمار می‌رود و با مشارکت روسیه ساخته شده است.

در جریان حمله آمریکا به تاسیسات هسته‌ای ایران در اول تیر ۱۴۰۴، نیروگاه بوشهر هدف قرار نگرفت. لیخاچف پیش از آن هشدار داده بود که هرگونه حمله به این سایت می‌تواند پیامدهایی فاجعه‌بار و قابل مقایسه با حادثه چرنوبیل در سال ۱۹۸۶ به همراه داشته باشد.

