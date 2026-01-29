ایران وایر - برخی از هنرمندان در اعتراض به سرکوب خونین معترضان اعلام کردند که «جشنواره فجر» را تحریم خواهند کرد.

«سعید زمانیان»، نویسنده و کارگردان یکی از فیلم‌های اعلام شده جشنواره فجر می‌گوید از حضور در این رویداد کناره‌گیری کرده است. او در حساب کاربری‌اش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «به احترام همه خون‌هاى ريخته شده و ياد عزیزانی كه در جريان اعتراضات اخير جان خود را ازدست دادند.

تصميم گرفتم به عنوان نويسنده و كارگردان فيلم «آرام بخش» در جشنواره فيلم فجر حضور نداشته باشم.»

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: «اين فيلم با همراهی وهمدلى جمعي از عوامل حرفه‌ای سينما، در شرايطی دشوار، به صورت مستقل و با سرمايه خصوصی در دی ماه سال ١٢٠٣ ساخته شد و پيش از وقوع اين رويدادها به دبيرخانه جشنواره ارائه گرديد.

اميدوارم روزى كه حال و فضاى عمومى مردم براى تماشاى فيلم وحضور در سينما مهيا باشد، بتوانيم اين اثررا در كنار يكديگر و با حضور تمامی عوامل، منتقدان و مخاطبان سينماى ايران به نمايش بگذاريم. در اين مدت به واسطه قطع سراسری اينترنت امكان مكالمه و بيان نظر وجود نداشت.»