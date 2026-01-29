ایران وایر - برخی از هنرمندان در اعتراض به سرکوب خونین معترضان اعلام کردند که «جشنواره فجر» را تحریم خواهند کرد.
«سعید زمانیان»، نویسنده و کارگردان یکی از فیلمهای اعلام شده جشنواره فجر میگوید از حضور در این رویداد کنارهگیری کرده است. او در حساب کاربریاش در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشت: «به احترام همه خونهاى ريخته شده و ياد عزیزانی كه در جريان اعتراضات اخير جان خود را ازدست دادند.
تصميم گرفتم به عنوان نويسنده و كارگردان فيلم «آرام بخش» در جشنواره فيلم فجر حضور نداشته باشم.»
این نویسنده و کارگردان ادامه داد: «اين فيلم با همراهی وهمدلى جمعي از عوامل حرفهای سينما، در شرايطی دشوار، به صورت مستقل و با سرمايه خصوصی در دی ماه سال ١٢٠٣ ساخته شد و پيش از وقوع اين رويدادها به دبيرخانه جشنواره ارائه گرديد.
اميدوارم روزى كه حال و فضاى عمومى مردم براى تماشاى فيلم وحضور در سينما مهيا باشد، بتوانيم اين اثررا در كنار يكديگر و با حضور تمامی عوامل، منتقدان و مخاطبان سينماى ايران به نمايش بگذاريم. در اين مدت به واسطه قطع سراسری اينترنت امكان مكالمه و بيان نظر وجود نداشت.»
همچنین «صالح علویزاده» یکی از فیلمنامه نویسان فیلم «بیلبورد» نیز با توصیف این رویداد به عنوان «یک مراسم بزرگ خونشویی»، انصراف خودش را از حضور در آن اعلام کرد.
او در این رابطه نوشت: «انقد كارهاى مهم تر و اتفاقات مهم ترى در جريان هست كه قطعا فجر بى اهميت ترينشون هست. ولى جون فيلمنامه اى كه جند سال ييش نوشتم, امسال ساخته شده و در فجر هم حضور داره و برخلاف تئاتر نیازی به مجوز نویسنده برای اكران ( اجرا) نداره. فقط اعلام ميكنم كه اينجانب صالح علوی زاده جشنواره فجر رو يك مراسم بزرگ خون شويى مى دونم و حتما خودم رو جزئی از اين مراسم نميدونم و انصراف شخصى خودم رو از داورى شدن فيلمنامه ام اعلام ميكنم.»
