ایران وایر - «عاشق رقص بود، عاشق پیراهنهای سفید و رنگی. عاشق شعر خواندن. در سختترین لحظات زندگیاش هم لبخند داشت. برای بچههایش فقط مربی نبود، دوست بود، همراه بود، خواهر بود.»
این جملات بغضآلود یکی از نزدیکان «زینب (سحر) فرد» است؛ متولد اردیبهشت ۱۳۶۷ در ورامین، قهرمان تکواندو زنان ایران، مربی بدنسازی و پیلاتس در قرچک. او را نیروهای حکومتی جمهوری اسلامی ۱۸دی۱۴۰۴ با شلیک گلوله جنگی در نزدیکی «میدان کلانتری» قرچک کشتند.
منبع آگاه ایرانوایر میگوید که او از اقوام، دوستان و شاگردانش خواسته بود او را هرگز با نام شناسنامهاش صدا نزنند و همیشه خود را «سحر» معرفی میکرد.
سحر فرد ورزش را در کودکی با ژیمناستیک آغاز کرد. بعد سراغ رشته ورزشی تکواندو رفت. به مقام قهرمانی استان تهران و نایب قهرمانی کشوری رسید، به اردوی تیم ملی تکواندو زنان هم دعوت شد، اما فضای رادیکال، مذهبی و خشک فدراسیون تکواندو در دوران مدیریت سردار پاسدار «محمد پولادگر»،را تنگ دید و سراغ رشته پیلاتس و بدنسازی زنان رفت. دورههای بدنسازی زنان را با هزینههای شخصی گذراند و مربیگری برای زنان را آغاز کرد.
یک فرد آگاه و از نزدیکان سحر فرد، او را یکی از پرشورترین دخترانی که در زندگیاش دیده توصیف میکند: «دختر پرتلاشی بود. از طلوع خورشید روزش رو شروع میکرد. بیشتر زمانش را در باشگاه میگذراند و کمتر وقتی برای استراحت داشت. حتی ناهار و استراحت نیمروزش هم در باشگاه بود. مدیران باشگاه عاشقش بودند. بااخلاق، مهربان، دلسوز برای شاگردها، بدون ذرهای کمکاری. همه دوستش داشتند.»
سحر حضوری پررنگ در اعتراضات دی۱۴۰۴ داشت. فرد نزدیک به او به ایران وایر میگوید: «تمام استوریهای صفحه اینستاگرامش در روزهای آخر، امید بخشیدن به مردم و وعده آزادی بود. هرجا که او را میدیدیم از همیشه پرانرژیتر و امیدوارتر بود. برای همین در اکثر تظاهرات شرکت میکرد. آخرین بار اما ۱۸ دی رفت و دیگر برنگشت.»
سحر فرد شامگاه ۱۸دی۱۴۰۴ و زمانی که همراه با خیل جمعیت به نزدیکی میدان کلانتری قرچک میرسد، هدف شلیک تک تیراندازان قرار میگیرد. گلوله به شقیقه او برخورد میکند و سرش را میشکافد. او از اولین قربانیان آغاز کشتار جمهوری اسلامی پس از قطع سراسری اینترنت در شهر قرچک بود. به گفته شاهدان عینی، زمانی که پیکر سحر فرد روی زمین افتاد، بسیاری از شدت حیرت، توان فرار کردن نداشتند و مورد هدف گلولههای بعدی تک تیراندازهایی که بالای ساختمانهای اطراف مستقر شده بودند قرار گرفتند.
فرد آگاه به ایران وایر گفته است که سحر فرد سالها قبل خواهرش را در سانحهای از دست داده بود. یک برادر داشت و با پدر و مادرش زندگی میکرد: «او همیشه برای یک زندگی کاملا معمولی میدوید. ولی خسته نمیشد. شاید فقط آن گلوله میتوانست ادامه دادن او را متوقف کند.»
پس از آنکه جمهوری اسلامی سحر فرد، مربی پیلاتس و بدنسازی و قهرمان پیشین تکواندو ایران را کشت، «یک لنگه کتانی سفید خونی» برای خانوادهاش از او به یادگار ماند.
