Saturday, Jan 31, 2026

صفحه نخست » قتل زن جوان ایرانی بدست مرد سودانی در متروی هامبورگ

یورونیوز - به گزارش رسانه‌های آلمانی، یک مرد ۲۵ ساله اهل سودان جنوبی شامگاه پنجشنبه در ایستگاه متروی «واندزبک مارکت» هامبورگ ناگهان یک زن ۱۸ ساله ایرانی را که منتظر مترو بود و با خود به ریل‌ها کشاند و جلوی قطار در حال حرکت انداخت. بنابر این گزارش، هر دو در دم جان باختند.

trainlarge.jpgبه گفته پلیس، این زن و مرد هیچ ارتباطی با هم نداشتند و مستقل از یکدیگر روی سکو حضور داشتند. به گفته سخنگوی پلیس، همزمان با ورود قطار مرد سودانی زن ۱۸ ساله را گرفت و با او جلوی قطار در حال حرکت پرید.


به گزارش روزنامه «بیلت»، در جریان این حادثه که حدود ساعت ۱۰ شب پنجشنبه در ایستگاه «واندزبک مارکت» در خط متروی U1 شهر هامبورگ رخ داد، یک مرد ۲۵ ساله اهل سودان جنوبی بدون مقدمه و ناگهانی به سوی زن جوان رفت، او را گرفت و با خود جلوی قطار در حال حرکت کشید. بنابر ان گزارش، زن جوان ایرانی بود.


به گفته شاهدان عینی، مرد پیش از حادثه «احتمالا در حالت مستی» روی سکو راه می‌رفت و ناگهان به‌طور اتفاقی زن جوان را آن‌جا دید.


به گفته مقامات، در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر رابطه یا آشنایی قبلی میان این دو وجود ندارد و تحقیقات درباره انگیزه‌ و جزئیات حادثه در جریان است. به گزارش «بیلت»، دایره قتل اداره پلیس مسئول تحقیقات درباره این حادثه است و ماموران در حال جمع‌آوری شهادت شاهدان و فیلم‌های ضبط‌شده از حادثه هستند.

مطلب بعدی...
mohagheghi.jpg
لبخندی که آرامم کرد

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar31.jpg
حرکات عراقچی مشابه دیکتاتور تهران در دیدار همتای ترکیه ای
daily30.jpg
تصاویر دیده نشده از دیدار امیر بحرین از ایران در سال ۱۹۷۱
one31.jpg
تجمع عرازش حکومتی در اعتراض به تروریستی نامیدن سپاه مقابل سفارت فرلنسه
oholic31.jpg
شاهکار طبیعت؛ حیواناتی با سیستم ایمنی شکست ناپذیر»
daily30-3.jpg
تصاویر لو رفته از معشوقه کت دامن پوش خامنه ای، ژیلا صادقی
goftar12.jpg
ژیلا امیرشاهی مجری حکومتی همراه قدسی الهی قمشه ای در کانادا
daily.jpg
زندگی نرمال خانواده جنجالی داریوش سجادی در امریکا
goftar30.jpg
عماد خاتمی پسر محمد خاتمی همراه همسرش سارا عبدالهی ساکن هانوفر

از سایت های دیگر

راه اندازی بیزنس و امور اقامتی در امارات متحد عربی
کاریکاتور هفته: بیلاخ خامنه ای به پزشکیان
دوران محمدرضاشاهی؛ درآمد هر ایرانی هزار دلار
کاریکاتور: بیلاخ! بدون شرح

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
goftar30-2.jpg
ابراز همدردی ایرانیان در تورین ایتالیا با کشتار دی ماه
one30.jpg
حواشی گفتگوی سی ان ان با محمدباقر قالیباف

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy