یورونیوز - به گزارش رسانه‌های آلمانی، یک مرد ۲۵ ساله اهل سودان جنوبی شامگاه پنجشنبه در ایستگاه متروی «واندزبک مارکت» هامبورگ ناگهان یک زن ۱۸ ساله ایرانی را که منتظر مترو بود و با خود به ریل‌ها کشاند و جلوی قطار در حال حرکت انداخت. بنابر این گزارش، هر دو در دم جان باختند.

به گفته پلیس، این زن و مرد هیچ ارتباطی با هم نداشتند و مستقل از یکدیگر روی سکو حضور داشتند. به گفته سخنگوی پلیس، همزمان با ورود قطار مرد سودانی زن ۱۸ ساله را گرفت و با او جلوی قطار در حال حرکت پرید.



به گزارش روزنامه «بیلت»، در جریان این حادثه که حدود ساعت ۱۰ شب پنجشنبه در ایستگاه «واندزبک مارکت» در خط متروی U1 شهر هامبورگ رخ داد، یک مرد ۲۵ ساله اهل سودان جنوبی بدون مقدمه و ناگهانی به سوی زن جوان رفت، او را گرفت و با خود جلوی قطار در حال حرکت کشید. بنابر ان گزارش، زن جوان ایرانی بود.



به گفته شاهدان عینی، مرد پیش از حادثه «احتمالا در حالت مستی» روی سکو راه می‌رفت و ناگهان به‌طور اتفاقی زن جوان را آن‌جا دید.



به گفته مقامات، در حال حاضر هیچ نشانه‌ای مبنی بر رابطه یا آشنایی قبلی میان این دو وجود ندارد و تحقیقات درباره انگیزه‌ و جزئیات حادثه در جریان است. به گزارش «بیلت»، دایره قتل اداره پلیس مسئول تحقیقات درباره این حادثه است و ماموران در حال جمع‌آوری شهادت شاهدان و فیلم‌های ضبط‌شده از حادثه هستند.