سند محرمانه ریاست جمهوری، مسئولان عالی‌رتبه گرفتار "زندانی ادراکی خودساخته" شده‌اند

ایران‌اینترنشنال به سندی محرمانه از معاونت راهبردی ریاست جمهوری دست یافته که در آن تائید می‌کند که نظام تصمیم‌گیری کشور دچار اختلال شده و مسئولان عالی‌رتبه گرفتار «زندان ادراکی خودساخته» شده‌اند.

این گزارش نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تنها چند هفته پس از جنگ ۱۲روزه، به بحرانی بودن وضعیت کشور، زیر خط فقر بودن ۲۶ میلیون نفر، فرسایش شدید مشروعیت و خطر اعتراضات گسترده مردمی اذعان کرده است.

این سند با عنوان «بسته راهبردی مدیریت بحران جهت تداوم خدمات به مردم و حفظ تاب‌آوری اجتماعی» ۲۷ مرداد با طبقه‌بندی محرمانه به وزرا ابلاغ شده است. برخلاف روایت‌های رسمی، سند از فقر گسترده، توهمات خودساخته مسئولان و نیاز فوری به مذاکره مستقیم با آمریکا برای بقا پرده برمی‌دارد.

در بخش آسیب‌ شناسی آمده است ارائه داده‌های اغراق‌شده به مقامات، تصمیم‌ها را بر پایه توهم شکل داده است. همچنین به تاخیر در تصمیم‌گیری، چندگانگی فرماندهی، ناتوانی در اقناع افکار عمومی و غلبه نگاه امنیتی اشاره شده و در جمع‌بندی تاکید شده کشور وارد «بحران‌های توامان و مزمن» شده و مدیریت آن صرفا با ابزارهای امنیتی ممکن نیست.