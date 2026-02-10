Tuesday, Feb 10, 2026

صفحه نخست » گزارش‌ها از آماده‌باش گسترده آمریکا با جنگنده‌های اف-۳۵ و سامانه‌های پدافند موشکی

fighterjets.jpgایران‌اینترنشنال - وب‌سایت «مجله نیروهای هوایی و فضایی» بر اساس داده‌های رهگیری پرواز و ارتباطات کنترل ترافیک هوایی گزارش داد که شمار بیشتری از جنگنده‌های رادارگریز آمریکا در ۲۰ بهمن به خاورمیانه نزدیک‌ شدند.

در این چارچوب، شش فروند جنگنده نسل پنجم اف‌۳۵ای لایتنینگ ۲ پس از عبور از اقیانوس اطلس در پایگاه هوایی لیکن‌هیث نیروی هوایی سلطنتی بریتانیا فرود آمدند.

این جنگنده‌های اف‌۳۵ به بال ۱۵۸ شکاری گارد ملی هوایی ورمونت تعلق دارند و صبح دوشنبه با علایم پروازی «تابر ۴۱» تا «تابر ۴۶» از پایگاه گارد ملی هوایی برلینگتن به پرواز درآمدند.

بر اساس این گزارش، اف‌۳۵ها با همراهی سه فروند هواپیمای سوخت‌رسان کی‌سی-۱۳۵ استراتوتانکر پرواز کردند که از پایگاه گارد ملی هوایی بنگور در ایالت مین برخاسته بودند.

۶ فروند جنگنده رادارگریز اف-۳۵ آمریکا در یک پایگاه هوایی در بریتانیا فرود آمدند. هم‌زمان و بر اساس گزارش رسانه‌ها، آمریکا با استقرار سامانه‌های پدافند موشکی اضافی پاتریوت و تاد، تجهیزات دفاع هوایی خود را در منطقه تقویت کرده است.

احمد صمدی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گزارش می‌دهد.

****

