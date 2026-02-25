ایندیپندنت فارسی - به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایلهان عمر، نماینده دمکرات ایالت مینهسوتا، و رشیده طلیب، نماینده دمکرات ایالت میشیگان، در حالی که دونالد ترامپ، رئیسجمهوری ایالات متحده، در صحن مجلس نمایندگان در ساختمان کنگره در واشنگتن دیسی سخنرانی سالانه وضعیت کشور را ایراد میکرد، علیه او شعار دادند.
این دو نماینده که پیشتر در موضوع جنگ غزه مواضع تندی علیه سیاستهای آمریکا و اسرائیل اتخاذ کرده بودند، در قبال سرکوب و کشتهشدن هزاران نفر در ایران به نفع جمهوری اسلامی سکوت کردهاند.
Rep. Ilhan Omar and Rashida Tlaib have a COMPLETE MELTDOWN, screaming at Trump after he EXPOSED them for putting illegal aliens before Americans. pic.twitter.com/xOl0Ympoka-- Libs of TikTok (@libsoftiktok) February 25, 2026
سناتور جان فترمن با انتقاد از همحزبیهای دموکرات خود، ایلهان عمر و رشیده طلیب، رفتار آنها در فریاد زدن بر سر ترامپ طی سخنرانی «وضعیت کشور» را نکوهش کرد. وی اظهار داشت: «این داد و بیدادهای مداوم را تمام کنید؛ برای من فرقی نمیکند رئیسجمهور دموکرات باشد یا جمهوریخواه، این کار درستی نیست. باید حرمت نهاد ریاستجمهوری را حفظ کرد
🚨BREAKING: Sen. John Fetterman CRITICIZES fellow Democrats Ilhan Omar and Rashida Tlaib for loudly yelling at President Trump during his State of the Union address.pic.twitter.com/BhUPKRnUMy-- Election Wizard (@ElectionWiz) February 25, 2026
