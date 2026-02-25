Wednesday, Feb 25, 2026

صفحه نخست » فریاد نمایندگان مسلمان-دمکرات علیه ترامپ

muslimcongress.jpgایندیپندنت فارسی - به گزارش خبرگزاری فرانسه، ایلهان عمر، نماینده دمکرات ایالت مینه‌سوتا، و رشیده طلیب، نماینده دمکرات ایالت میشیگان، در حالی که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری ایالات متحده، در صحن مجلس نمایندگان در ساختمان کنگره در واشنگتن دی‌سی سخنرانی سالانه وضعیت کشور را ایراد می‌کرد، علیه او شعار دادند.

این دو نماینده که پیش‌تر در موضوع جنگ غزه مواضع تندی علیه سیاست‌های آمریکا و اسرائیل اتخاذ کرده بودند، در قبال سرکوب و کشته‌شدن هزاران نفر در ایران به نفع جمهوری اسلامی سکوت کرده‌اند.

سناتور جان فترمن با انتقاد از هم‌حزبی‌های دموکرات خود، ایلهان عمر و رشیده طلیب، رفتار آن‌ها در فریاد زدن بر سر ترامپ طی سخنرانی «وضعیت کشور» را نکوهش کرد. وی اظهار داشت: «این داد و بیدادهای مداوم را تمام کنید؛ برای من فرقی نمی‌کند رئیس‌جمهور دموکرات باشد یا جمهوری‌خواه، این کار درستی نیست. باید حرمت نهاد ریاست‌جمهوری را حفظ کرد

