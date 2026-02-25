خبرنامه گویا - در چند ماه اخیر نام فائزه علوی به‌عنوان یک فعال ایرانی در شبکه اجتماعی ایکس و در رسانه‌های بین‌المللی مطرح شده است، نه به خاطر پذیرش نقش سنتی‌ای که از "زن محجبه" در ذهن عموم در ایران انتظار می‌رود، بلکه به‌سبب مواضع بحث‌برانگیز و چالشی او درباره روابط ایران و اسرائیل و نقش مسلمانان در سیاست خاورمیانه. سخنان و کنش‌های او به‌ویژه در جوامع مخالف جمهوری اسلامی سر و صدای زیادی به پا کرده هم موافقان و هم منتقدان را به واکنش واداشته است.

علوی که در اسکاتلند زندگی می‌کند و در عرصه "پژوهش سیاست‌های توسعه و روابط بین‌الملل" فعال است، تلاش می‌کند هویتی بسازد که هم مسلمان باشد، هم حجاب را انتخاب کند، و هم از گفت‌وگو و نزدیکی میان ایرانیان و جامعه یهودی و اسرائیل دفاع کند ایده‌ای که در نگاه بسیاری در ایران و حتی در میان برخی مخالفان جمهوری اسلامی غیرقابل جمع تلقی می‌شود. او تأکید دارد که دشمنی جمهوری اسلامی با اسرائیل یک «ساختار سیاسی» است نه یک الزام دینی، و می‌گوید رابطه تاریخی دو ملت پیش از انقلاب ۱۳۵۷ نشان‌دهنده امکان بازسازی دوستی و همزیستی است.

سخنان علوی درباره اینکه می‌توان هم دیندار بود و هم خواهان تغییر سیاسی، به‌طور مستقیم روایت رسمی جمهوری اسلامی را زیر سؤال می‌برد. روایتی که می‌کوشد چنین القا کند که تنها غیرمذهبی‌ها یا «غرب‌زده‌ها» خواهان تغییرات بنیادین و صلح با اسرائیل‌اند. حضور یک زن محجبه با چنین مواضعی، این انحصار هویتی را می‌شکند و نشان می‌دهد اسلام و مخالفت با جمهوری اسلامی الزاماً در تضاد نیستند.