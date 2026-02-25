شورای سردبیری ایران‌اینترنشنال پیش‌تر در بیانیه‌ای اعلام کرد بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی ایرانیان به دستور خامنه‌ای کشته شدند.

۲۵ دی، آمریکا لاریجانی و شماری دیگر از مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی را به‌دلیل نقش آن‌ها در سرکوب مردم ایران تحریم کرد.

خشم عمومی نسبت به «آقازاده‌ها» پس از کشتار مردم

گاردین در ادامه گزارش خود نوشت خشم عمومی نسبت به «آقازاده‌ها» پس از کشتار معترضان در جریان انقلاب ملی شدت گرفته است.

الکس وطن‌خواه، مدیر برنامه ایران در موسسه خاورمیانه واشینگتن، در همین رابطه گفت: «مردم خشمگین‌اند از اینکه آقازاده‌ها برای تحصیل در غرب - ایالات متحده، اروپا و دیگر کشورها - کمک‌هزینه‌های دلاری دریافت می‌کنند؛ آن هم عملا از جیب دولت.»

‏کامبیز غفوری، فعال حقوق بشر ایرانی ساکن هلسینکی، نیز گفت: «آن‌ها ایران را برای شهروندان ایرانی به جهنم تبدیل کردند و فرزندانشان را به غرب فرستادند تا با خوشی زندگی کنند.»

وزارت امور خارجه آمریکا ۹ بهمن اعلام کرد این کشور امتیاز حضور مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و اعضای خانواده‌ آن‌ها در ایالات متحده را لغو خواهد کرد.

محمدصالح هاشمی گلپایگانی، دبیر پیشین «ستاد امر به معروف و نهی از منکر»، مرداد ۱۴۰۱ گفته بود چهار هزار تن از فرزندان مسئولان جمهوری اسلامی در خارج از کشور زندگی می‌کنند.

از فرزندان مسئولان در خارج از کشور چه می‌دانیم؟

فاطمه اردشیر لاریجانی، دختر علی لاریجانی، تا ماه گذشته به‌عنوان استادیار در دانشکده پزشکی دانشگاه اموری آتلانتا فعالیت می‌کرد. در پی شدت گرفتن انتقادات، دانشگاه اموری چهارم بهمن اعلام کرد فاطمه اردشیر لاریجانی از این دانشگاه اخراج شده است.

برادر علی لاریجانی، محمدجواد لاریجانی که او هم از نزدیکان خامنه‌ای به شمار می‌رود، پسری به نام هادی دارد که بنا بر گزارش‌ها، استاد مرکز فناوری دانشگاه گلاسگو کالدونیان است.

برادر هادی، سینا، نیز از مدیران بانک سلطنتی کانادا در ونکوور است.

‏مریم فریدون، برادرزاده حسن روحانی، رییس پیشین دولت در جمهوری اسلامی، در بانک دویچه در لندن مشغول به کار است و «نظارت بر جریان‌های مالی از خاورمیانه» را بر عهده دارد.

‏عیسی هاشمی، دانشیار موسسه شیکاگو در لس‌آنجلس، پسر معصومه ابتکار است. ابتکار که در دولت‌های حسن روحانی و محمد خاتمی مسئولیت داشت، در ماجرای اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ نقش‌آفرین بود.

‏دختر حبیب‌الله بی‌طرف، وزیر پیشین نیرو و از فعالان اصلی اشغال سفارت آمریکا، در ایالات متحده زندگی می‌کند.

مهدی ظریف، پسر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نیز ساکن ایالات متحده است. بر اساس برخی گزارش‌ها، مهدی ظریف «زندگی مجللی» در آمریکا دارد و «تا سال ۲۰۲۱، در خانه‌ای به ارزش ۱۶ میلیون دلار در منهتن سکونت داشت».

‏الیاس قالیباف، فرزند ارشد محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی و فرمانده پیشین سپاه پاسداران، در استرالیا زندگی می‌کند.

فرزندان مقام‌های حکومت؛ دارایی بالقوه اطلاعاتی برای غرب؟

وطن‌خواه در ادامه اظهارات خود گفت شیوه زندگی فرزندان مقام‌های جمهوری اسلامی در غرب، با ارزش‌هایی که والدینشان سال‌ها تبلیغ کرده‌اند، در تضادی آشکار قرار دارد.

او افزود: «هسته اصلی ماجرا ریاکاری است. شما با یک حاکمیت اسلام‌گرا روبه‌رو هستید که ۴۷ سال است شیوه‌های مختلفی از رفتار را تبلیغ می‌کند، اما می‌بینیم یکی پس از دیگری، فرزندان یا نوه‌های اعضای نخبگان حاکم، زندگی‌ کاملا متفاوتی از آنچه خانواده‌های بانفوذشان در ایران تبلیغ می‌کنند، در پیش گرفته‌اند.»

به گفته وطن‌خواه، کشورهای غربی ممکن است تمایلی به اخراج فرزندان مقام‌های حکومت نداشته باشند و آن‌ها را «دارایی‌های بالقوه اطلاعاتی» بدانند.

او ادامه داد: «اگر شما سیا، ام‌آی۶ یا هر نهاد دیگری باشید، همیشه نوعی ارزش اطلاعاتی وجود دارد. برخی از این ارتباطات می‌تواند اطلاعاتی به همراه داشته باشد که مفید باشد. آن‌ها به نوعی به پیام‌رسان تبدیل می‌شوند.»