صفحه نخست » مقام‌های حکومت برای دیدار با خامنه‌ای، با چشم‌بند به محل اختفایش برده می‌شوند

masked.jpgاطلاعات رسیده از سوی یک منبع مطلع به ایران‌اینترنشنال، حاکی از آن‌ است که با افزایش تنش و احتمال حمله نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی و انتقال علی خامنه‌ای به مخفی‌گاه، مقام‌های حکومتی که قصد دیدار با او را دارند، با چشم‌بند به محل اختفایش منتقل می‌شوند.

بر اساس این اطلاعات دریافتی، این اقدام برای آن است که محل مخفی‌گاه او افشا نشود.

یک عضو سپاه پاسداران که خواست نامش فاش نشود، به ایران‌اینترنشنال گفت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، از جمله مقام‌هایی بود که اخیرا با چشم بسته به محل اختفای خامنه‌ای برده شد. او پیش از سفر به عمان و دیدار با مقام‌های آن کشور به دیدار خامنه‌ای رفته بود.

در بهمن‌ماه و برای بار دوم پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، در پی ارزیابی مقام‌های ارشد نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی درباره افزایش احتمال حمله آمریکا، خامنه‌ای در پناهگاهی ویژه و زیرزمینی، شامل تونل های تودر تو در تهران مخفی شده است.

بنابر این اطلاعات، مسعود خامنه‌ای پسر سوم او، کارهای دفتری روزانه را بر عهده دارد و مجتبی خامنه‌ای، دیگر فرزند دیکتاتور ایران، با مقام های حکومتی در ارتباط است.

