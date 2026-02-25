Wednesday, Feb 25, 2026

صفحه نخست » ترامپ زمینه‌چینی حمله به ایران را آغاز کرد

bronsky.jpgایران اینترنشنال - جیسون برادسکی، مدیر سیاست‌گذاری سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، در واکنش به سخنرانی سالانه دونالد ترامپ در کنگره نوشت که رییس‌جمهوری آمریکا در بخش مربوط به ایران «شروع به آماده‌سازی افکار عمومی برای یک حمله نظامی علیه رژیم ایران کرده است.»

او در شبکه ایکس تاکید کرد ترامپ اگرچه با این جمله که «هر جا بتوانم به دنبال صلح خواهم بود» سخنانش را آغاز کرد، اما بخش عمده صحبت‌هایش به «تشریح تهدید و ماهیت مرگبار رژیم» اختصاص داشت و به نظر نمی‌رسید «چندان نسبت به مذاکرات خوش‌بین باشد.»

برادسکی افزود نکته تازه‌ای در سخنان ترامپ وجود نداشت، اما تاکید دوباره او بر این ادعا که تهران پس از «عملیات چکش نیمه‌شب» بازسازی برنامه هسته‌ای خود را آغاز کرده و همچنین اشاره به تلاش حکومت ایران برای توسعه موشک‌هایی که «به‌زودی می‌توانند به ایالات متحده برسند» برجسته بود. او همچنین به گزارش اخیر آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا اشاره کرد که بر اساس آن حکومت ایران ممکن است تا سال ۲۰۳۵ تا ۶۰ موشک بالستیک قاره‌پیما در اختیار داشته باشد.

به گفته برادسکی، بخش مربوط به ایران در این سخنرانی «یکی از طولانی‌ترین مباحث درباره ایران در یک سخنرانی وضعیت کشور توسط رییس‌جمهوری آمریکا» بوده است؛ در حالی که معمولاً تنها اشاره‌ای کوتاه به ایران می‌شود، هرچند در دوران ریاست‌جمهوری باراک اوباما نیز برخی بحث‌های طولانی‌تر مطرح شده بود.

IMG_4448.png
پاس گل مجاهدین خلق به خامنه ای و دار و دسته آدمخوران اسلامی؛ ف. م. سخن
padeshahi.jpg
اعتراف یک اصولگرای سابق: چرا دانشگاه به پادشاهی‌خواهی رسیده است؟

