ایران وایر - اسفندیار عبداللهی، خبرنگار سابق ایرنا در ویدیویی می‌گوید به عنوان یک روزنامه‌نگار در تمام اعتراضات دی‌ماه حضور داشت و شاهد کشتار مردم توسط نیروهای حکومت جمهوری اسلامی بود.

او می‌گوید من شاهد بودم که در نارمک مردم را به رگبار بستند و دختری را دیدم که گلوله به سر او وارد و از چشمش خارج شده بود.

آقای عبداللهی روایت حکومت درباره حضور نیروهای مسلح تروریست خارجی در میان معترضان را دروغ دانسته و می‌گوید کسانی که چنین دروغ‌هایی می‌گویند خودشان با اسلحه به مردم شلیک کردند.