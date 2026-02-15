Sunday, Feb 15, 2026

صفحه نخست » توقیف پاسپورت و بازداشت موقت سهراب ناظری

99.jpgدویچه وله - سهراب پورناظری، آهنگساز، خواننده و نوازنده سرشناس، شامگاه شنبه ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه)، پس از ورودش به ایران، برای ساعاتی بازداشت شده و پاسپورتش نیز توقیف شده است.

بهمن بابازاده، خبرنگار حوزه موسیقی، پس از اعلام این خبر، اعلام کرد که «انتشار "هزار و یک شب" با آهنگسازی او و صدای [علیرضا] قربانی و سحر محمدی، و انتشار برخی پستها در اینستاگرام، ظاهرا دلیل این ماجراهاست.» همچنین اعلام شده «‎پورناظری در ایران است و پس از تشکیل پرونده، به دادگاه معرفی شده است.»

او که برای چند اثر سینمایی در جشنواره فیلم فجر امسال آهنگسازی کرده است، پیش‌تر در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از شرکت در این جشنواره اعلام انصراف داده بود. آقای پورناظری دلیل انصرافش را احترام به خانواده‌های داغدار و گرامیداشت یاد کشته‌شدگان اعتراضات سراسری اخیر اعلام کرده بود.

در جریان اعتراضات سراسری دی‌ماه گذشته در ایران که با سرکوب بی‌سابقه و خونین حکومت مواجه شد، هزاران نفر کشته شدند. خود حکومت به کشته شدن بیش از سه هزار نفر اذعان کرده، اما برخی نهادها، رسانه‌ها و منابع مستقل حتی از کشته شدن چند ده هزار نفر، تنها در عرض دو روز، خبر داده‌اند.

