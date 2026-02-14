مقایسه نحوه مصاحبه کریستین امانپور، خبرنگار سیانان آمریکا، با جواد ظریف
و مصاحبه لطفالله نجفیزاده، خبرنگار طلوعنیوز افغانستان، با جواد ظریف
خبرنامه گویا - کریستین امانپور، خبرنگار آمریکایی با اصالت ایرانی، پرسشهایی نرم و تحسینآمیز از جواد ظریف میپرسد، در حالی که لطفالله نجفیزاده از طلوعنیوز افغانستان، با سوالات تند و پیدرپی ظریف را غافلگیر میکند.
تفاوت این دو رویکرد و واکنش ظریف به هر یک، تصویری کاملاً متفاوت از سبکهای روزنامهنگاری و دیپلماسی ارائه میکند.
