مقایسه نحوه مصاحبه کریستین امانپور، خبرنگار سی‌ان‌ان آمریکا، با جواد ظریف

و مصاحبه لطف‌الله نجفی‌زاده، خبرنگار طلوع‌نیوز افغانستان، با جواد ظریف

خبرنامه گویا - کریستین امانپور، خبرنگار آمریکایی با اصالت ایرانی، پرسش‌هایی نرم و تحسین‌آمیز از جواد ظریف می‌پرسد، در حالی که لطف‌الله نجفی‌زاده از طلوع‌نیوز افغانستان، با سوالات تند و پی‌درپی ظریف را غافلگیر می‌کند.

تفاوت این دو رویکرد و واکنش ظریف به هر یک، تصویری کاملاً متفاوت از سبک‌های روزنامه‌نگاری و دیپلماسی ارائه می‌کند.

