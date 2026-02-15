Sunday, Feb 15, 2026

صفحه نخست » تجمع 250 هزار نفر ایرانی در مونیخ؛ انعکاس گردهمآئی ایرانیان در برخی رسانه ها، حنیف حیدرنژاد

Hanif_Heidarnejad.jpg«مونیخ امروز پایتخت آزادی ایران بود.»

تا ساعت ساعت ۱۷:۳۰ ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، تظاهرات در مونیخ ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی داشته است. در ادامه، برخی از آخرین به‌روزرسانی‌ها ارائه می‌شود:

وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان نوشت: صدها هزار نفر در حاشیه کنفرانس امنیتی علیه رژیم ایران دست به اعتراض زدند. به گزارش پلیس مونیخ به شبکه ARD، حدود ۲۵۰ هزار نفر در میدان «ترزین‌ویزه» مونیخ گرد هم آمدند تا علیه رهبری در تهران اعتراض کنند. این در حالی است که برگزارکنندگان پیش‌تر حضور ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده را اعلام کرده بودند.

در ادامه گزارش آمده است: چهره اپوزیسیون ایران [رضا پهلوی] از ایالات متحده خواست تا علیه رهبری در تهران مداخله نظامی کند. پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مونیخ گفت که چنین اقدامی می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. او اشاره کرد که نشانه‌هایی مبنی بر فروپاشی قریب‌الوقوع دولت ایران وجود دارد و یک حمله می‌تواند رژیم را تضعیف کرده و سقوط آن را تسریع بخشد.

بایرن روندفونک (BR24): به عنوان رسانه محلی ایالت بایرن، BR دقیق‌ترین جزئیات را ارائه داد. این رسانه تایید کرد که هیچ درگیری جدی گزارش نشده اما تدابیر امنیتی در سطح «قرمز» است. BR نوشت: «مونیخ امروز پایتخت آزادی ایران بود».

آمار جمعیت و گزارش پلیس

تعداد شرکت‌کنندگان: پلیس مونیخ رسماً تایید کرد که تعداد تظاهرکنندگان به ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر رسیده است. این رقم بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه (۱۰۰ هزار نفر) بود و آن را به یکی از بزرگترین تجمعات تاریخ این شهر تبدیل کرد.

وضعیت امنیتی: طبق اعلام پلیس مونیخ، تظاهرات تا این لحظه به‌طور کلی مسالمت‌آمیز بوده است. با وجود حضور ۵۰۰۰ مأمور پلیس و استقرار تک‌تیراندازها در اطراف محل کنفرانس، درگیری جدی گزارش نشده است.

حضور و سخنان رضا پهلوی

رضا پهلوی در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC) و در جمع خبرنگاران، خواستار «عبور از رژیم» و پایان دادن به دور باطل گفتگو و مماشات با حاکمیت فعلی در ایران شد. او از جامعه جهانی خواست تا حمایت‌های خود را از سطح بیانیه فراتر برده و اقدامات عملی (مانند مداخله یا فشارهای هدفمند) انجام دهند.

انعکاس در رسانه‌ها: خبرگزاری‌هایی مانند اشترن (Stern) و ARD حضور او را به عنوان چهره اصلی اپوزیسیون برجسته کردند. رسانه‌های آلمانی او را فردی توصیف می‌کنند که سعی دارد نقش هماهنگ‌کننده میان دیاسپورا (جامعه مهاجران ایرانی) و سیاستمداران غربی را ایفا کند.

واکنش سیاستمداران و کنفرانس امنیتی

  • مقامات آلمانی: ماری-اگنس اشتراک-زیمرمان، رئیس کمیته دفاعی پارلمان اروپا، با رضا پهلوی دیدار کرد و بر ضرورت اقدام بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی تأکید کرد. همچنین برخی وزرای آلمانی از شجاعت معترضان، به‌ویژه زنان، تمجید کردند.
  • مقامات آمریکایی: مارکو روبیو (وزیر خارجه احتمالی در دولت جدید آمریکا) در کنفرانس مونیخ بر حمایت از متحدان و فشار بر رژیم ایران تأکید داشت.
  • کنفرانس امنیتی مونیخ (MSC): برگزارکنندگان با لغو دعوت از مقامات جمهوری اسلامی و اختصاص تریبون به مخالفان، عملاً مشروعیت بین‌المللی تهران را زیر سوال برده‌اند.

واکنش رژیم حاکم بر ایران

خبرگزاری‌های داخلی (تسنیم و ایرنا): رسانه‌های حکومتی در ایران با نادیده گرفتن ابعاد جمعیت، این تجمع را «سیرک مونیخ» و «تجمع حقوق‌بگیران غربی» نامیدند. آن‌ها مدعی شدند که غرب با دادن تریبون به پهلوی، در حال دخالت آشکار در امور داخلی ایران است و این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند.

حنیف حیدرنژاد

مطلب بعدی...
moshtagh.jpg
جایگاه ریاست جمهوری ایالات متحده و بزنگاههای تاریخی ایران، بهرام مشتاق

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


goftar15.jpg
حواشی سخنرانی رضا پهلوی برای مردم با تدابیر شدید امنیتی در مونیخ
tv15-1.jpg
حضور فرحناز پهلوی در تظاهرات مونیخ
one19-1.jpg
نفیسه کوهنورد از کار در روزنامه همشهری تا خبرنگاری در بی بی سی
tv15.jpg
ژست های مغرضانه کریستین امانپور در مصاحبه با شاهزاده رضا پهلوی
goftar28-1.jpg
محمدرضا گلزار مشتری گالری لوکس بیژن در بورلی هیلز
goftar14-1.jpg
حواشی گفتگو رضا پهلوی با کریستین امانپور در کنفراس امنیتی مونیخ
tv14.jpg
احمد منظری معروف به حاج میثم کیست
one14.jpg
جدیدترین تصاویر فرح پهلوی در منزلش توسط آلفرد یعقوب زاده

از سایت های دیگر

غاری در کره ماه که انسان‌ها می توانند در آن ساکن شوند
از فروشگاهفروشگاه پرچم شیر و خورشید دیدن کنید
ده عامل شگفت‌انگیزی که بی‌سر و صدا به قلب آسیب می‌زنند
علی‌اکبر، آخرین روزنامه‌فروش دوره‌گرد پاریس

پر بیننده ترین ها



ch1.jpg
ترامپ: تغییر رژیم در ایران بهترین اتفاقی است که می‌تواند رخ دهد
daily.jpg
پاسخ ترامپ به سوال: می خواهید چه کسی در ایران قدرت را در دست بگیرید
kayhan.jpg
دوران محمدرضا شاهی؛ شاه و شهبانو در نروژ
one6.jpg
بازدید خاندان سلطنتی هلند از شهر زلزله زده بویین زهرا درسال ۱۳۴۲
hsz.jpg
ماجرای خانه حسن شماعی زاده در تهران چیست و چرا مصادره شده است؟
tv13-1.jpg
چیزهای ساده ای که توی بچگی خیلی کیف میداد

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy