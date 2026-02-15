«مونیخ امروز پایتخت آزادی ایران بود.»

تا ساعت ساعت ۱۷:۳۰ ۱۴ فوریه ۲۰۲۶، تظاهرات در مونیخ ابعاد بی‌سابقه‌ای به خود گرفته و بازتاب‌های گسترده‌ای در رسانه‌های آلمانی و بین‌المللی داشته است. در ادامه، برخی از آخرین به‌روزرسانی‌ها ارائه می‌شود:

وبسایت شبکه یک تلویزیون آلمان نوشت: صدها هزار نفر در حاشیه کنفرانس امنیتی علیه رژیم ایران دست به اعتراض زدند. به گزارش پلیس مونیخ به شبکه ARD، حدود ۲۵۰ هزار نفر در میدان «ترزین‌ویزه» مونیخ گرد هم آمدند تا علیه رهبری در تهران اعتراض کنند. این در حالی است که برگزارکنندگان پیش‌تر حضور ۱۰۰ هزار شرکت‌کننده را اعلام کرده بودند.

در ادامه گزارش آمده است: چهره اپوزیسیون ایران [رضا پهلوی] از ایالات متحده خواست تا علیه رهبری در تهران مداخله نظامی کند. پهلوی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مونیخ گفت که چنین اقدامی می‌تواند جان انسان‌ها را نجات دهد. او اشاره کرد که نشانه‌هایی مبنی بر فروپاشی قریب‌الوقوع دولت ایران وجود دارد و یک حمله می‌تواند رژیم را تضعیف کرده و سقوط آن را تسریع بخشد.

بایرن روندفونک (BR24): به عنوان رسانه محلی ایالت بایرن، BR دقیق‌ترین جزئیات را ارائه داد. این رسانه تایید کرد که هیچ درگیری جدی گزارش نشده اما تدابیر امنیتی در سطح «قرمز» است. BR نوشت: «مونیخ امروز پایتخت آزادی ایران بود».

آمار جمعیت و گزارش پلیس

تعداد شرکت‌کنندگان: پلیس مونیخ رسماً تایید کرد که تعداد تظاهرکنندگان به ۲۰۰ تا ۲۵۰ نفر رسیده است. این رقم بسیار فراتر از پیش‌بینی‌های اولیه (۱۰۰ هزار نفر) بود و آن را به یکی از بزرگترین تجمعات تاریخ این شهر تبدیل کرد.

وضعیت امنیتی: طبق اعلام پلیس مونیخ، تظاهرات تا این لحظه به‌طور کلی مسالمت‌آمیز بوده است. با وجود حضور ۵۰۰۰ مأمور پلیس و استقرار تک‌تیراندازها در اطراف محل کنفرانس، درگیری جدی گزارش نشده است.