در گزارشی که روزنامه آلمانی «فرانکفورتر آلگماینه تسایتونگ» (FAZ) منتشر کرده، فراتر از داده‌های کلی گزارش بلومبرگ، لایه‌های جدیدی از امپراتوری مالی مجتبی خامنه‌ای فاش شده است. در حالی که بلومبرگ به کلیات ثروت نهادهای زیرمجموعه رهبری پرداخته بود، گزارش FAZ به طور اختصاصی بر نقش فرزند دوم رهبر جمهوری اسلامی به عنوان «کلیددار اصلی» و مدیر اجرایی این دارایی‌ها در خارج از مرزها تمرکز کرده است. نویسنده این گزارش با ارائه جزئیات جدید، مجتبی خامنه‌ای را قدرتمندترین چهره در سایه معرفی می‌کند که مسئولیت مستقیم هدایت شبکه‌های بانکی و شرکت‌های پوششی ایران در اروپا، به ویژه در قلب مالی آلمان، را بر عهده دارد.

فرانکفورت؛ مرکز عملیات مالی سایه ایران در اروپا

در بخشی از این گزارش، فرانکفورت به عنوان «موتور اروپایی» سیستم مالی سایه ایران معرفی شده است. نویسنده استدلال می‌کند که جایگاه این شهر به عنوان یک قطب مالی جهانی، در ترکیب با مقررات پیچیده بانکی آلمان، پوشش مناسبی برای نهادهای ایرانی فراهم کرده است. این تحقیق نشان می‌دهد که «ستاد اجرایی فرمان امام» موفق شده است از طریق نهادهای تجاری که در ظاهر مستقل به نظر می‌رسند، در نزدیکی بانک مرکزی اروپا (ECB) حضور پیدا کند.

مجتبی خامنه‌ای؛ «حاکم در سایه» و مدیریت ذخایر استراتژیک

مجتبی خامنه‌ای که در این گزارش «حاکم در سایه» منافع مالی ایران در خارج از کشور توصیف شده، بر حساب‌های آف‌شور (برون‌مرزی) و شبکه‌ای از امانت‌داران که دارایی‌هایی به ارزش میلیاردها دلار را مدیریت می‌کنند، نظارت دارد. گزارش حاکی از آن است که این دارایی‌ها تنها برای انباشت ثروت نیست، بلکه «ذخایر استراتژیک» برای بقای نظام در زمان بحران محسوب می‌شود.

شبکه پیچیده شرکت‌های صوری و دور زدن تحریم‌ها

این گزارش شامل جزئیات شبکه بانکی در فرانکفورت، نقش نهادهای مالی محلی در آلمان و چگونگی دور زدن تحریم‌ها از طریق شرکت‌های پوششی در قلب اروپا است. این شبکه از طریق لایه‌های پیچیده‌ای از شرکت‌های صوری و حساب‌های بانکی تحت مدیریت افراد معتمد، مبالغ عظیمی را جابه‌جا کرده است. گزارش FAZ فاش می‌کند که برخی از این تراکنش‌ها به طور مستقیم از طریق موسسات مالی کوچک‌تری در ایالت «هسن» آلمان انجام شده که کمتر تحت نظارت دقیق نهادهای فدرال بوده‌اند. این موسسات به عنوان «پل‌های واسط» برای انتقال ارز به شبکه صرافی‌های دوبی و سپس تهران عمل می‌کردند.