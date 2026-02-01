عطا محامد - ایران وایر

«آن‌قدر مقاتله کنید، آن‌قدر بکشید تا دیگر فتنه‌ای نباشد و دین فقط برای الله بماند.» این جملات «حسن عباسی»، تئوریسین جبهه پایداری است. مجوزی برای کشتار که او از آیه ۳۹ سوره «انفال» استخراج می‌کند. اما در توجیه کشتار او تنها نیست. گفته او تنها جلوه‌ای از دستگاه تبلیغاتی پیچیده مذهبی جمهوری اسلامی است. پس از اعتراضات گسترده مردمی و سرکوب‌ خونین آن، حکومت با فعال‌سازی لایه دینیِ پروپاگاندای خود می‌خواهد «بقا به هر قیمت» را زیر پوششی از تقدس پنهان کند.



هدف اصلی دستگاه تبلیغاتی، ایجاد الهیات خشونت و «قدسی‌سازی سرکوب» برای حفظ بدنه وفادار است. مقامات و چهره‌های حکومتی با بازنمایی اعتراضات به عنوان «شورش علیه خدا»، عملاً سیاست را به میدانِ نبرد خیر و شر تبدیل کرده‌اند تا هرگونه ناکارآمدی ساختاری خود و کشتار معترضان را به عنوان «ابتلای الهی» یا «ضرورتِ دوران ظهور» توجیه کنند. البته این رویکردی است که جمهوری اسلامی در دهه‌های گذشته بارها به کار گرفته تا با استفاده از نام دین جان انسان‌ها را بستاند و خود را موجه جلوه دهد.

به سوی «جهاد تمییز» با «تیرهای پرتاب‌شده»

عباسی ضمن بزرگ دانستن اتفاقی که در کشور رخ داد در آغاز سخنرانی سه ساعته خود می‌گوید باید از پا گرفتن اعتصاب در میان کارگران به جد مراقبت کرد. او می‌گوید آنچه باعث پیروزی انقلاب ۵۷ شد نتیجه «اعتصابات گسترده بود» و توضیح می‌دهد که امروز چنین عمومیتی در ایران وجود ندارد ولی ممکن است به وجود بیاید. او می‌گوید در سابقه جمهوری اسلامی به جز تلاش برای ایجاد اعتصاب جهت از بین بردن نظام، اقدام برای «انقلاب مخملی» نیز وجود دارد که در سال ۸۴ و ۸۸ امتحان شد. او اعتراضات دی ماه را «شورش برنامه ریزی شده» و مبتنی بر «النصر بالرعب» می‌داند که از سوی دشمنان علیه جمهوری اسلامی اعمال شد. وی آنچه نیروهای نظامی انجام دادند را به مردم نسبت داده و می‌گوید می‌خواستند ایران را سوریه‌ای کرده و بی‌ثبات کنند.

یکی از شاگردان وی در نقطه مقابل رویکرد او می‌گوید این که صرفا بکشیم و جوی خون راه بندازیم درست نیست، او می‌گوید «جهاد تبین» دیگر در این دوره کارگر نیست بلکه «جهاد تمییز» باید انجام گیرد تا «خبیث» از «طیب» آشکار شود. وی می‌گوید جنگ علیه ایران ترکیبی نیست، بلکه «تراکمی» است و همه خباثت‌ها با هم جمع شده‌اند، تراکم دشمنی در حالی اتفاق افتاده است که مومان نیز «غلیظ القلب» شده‌اند و دلیلش را جنگ‌های متعدد جبهه انقلاب می‌داند. او می‌گوید همین باعث شده میزان خشونت افزایش یابد. وی پیشنهاد می‌کند برای فرار از این وضعیت باید «طرح ملی رحمت» اجرایی شود.

در برنامه‌ای دیگر، «احمد عابدی»، استاد حوزه علمیه، ریشه اعتراضات و تلفات اخیر را حاصل «تیرهای پرتاب‌شده» در دهه‌های گذشته می‌داند؛ وی معتقد است نقد ولایت فقیه و شعارهای ضد مقاومت در سال‌های پیشین، حکم همان تیری را دارد که امروز به پیشانی نظام اصابت کرده است. او با مفروض دانستن نقش آمریکا و اسراییل در این «فتنه» و تاکید بر اینکه در این مسیر «تر و خشک با هم سوختند» معتقد است که ایران در «جنگ است». او استدلال می‌کند در این لحظه هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از تسلیم است و با مثال‌آوری از ویرانی‌های سوریه، بحران‌های معیشتی داخلی را «دردسرِ» گریزناپذیر حاکمیت دین و بهای زمینه‌سازی برای ظهور توصیف می‌کند. عابدی با قدسی‌سازی عملکرد رهبری، راه چاره را اطاعت و «قدرشناسی از ولایت فقیه» برای عبور از این جنگ می‌داند.

در تداوم این فضای آخرالزمانی، «علی‌اکبر رائفی‌پور» بنیان‌گذار مؤسسه تازه تحریم شده «مصاف»، با بازنشر تصویر دو تن از فرماندهان نظامی، نبرد پیش‌رو را تقابلی تاریخی میان خیر و شر خواند و نوشت: «فرزندان برومند موسی بن جعفر، یاغیان قوم موسی بن عمران را هلاک خواهند کرد.» یا در پست دیگری او با استناد به آیات قرآن، سختی‌های جاری را تحقق وعده‌های الهی برای آزمودن مؤمنان دانست و تأکید کرد که این بحران‌ها «جز بر ایمان و تسلیم آنان در برابر خدا نیفزود.» این رویکرد، فشارهای معیشتی و سیاسی را نه ناکارآمدی، بلکه «ابتلائات الهی» بازنمایی می‌کند که هدف آن صیقل دادن جبهه وفاداران در آستانه نبرد نهایی است.

در یک جنگ مقدس

مقامات دینی و سیاسی با ترسیم دوقطبی «اقتدار ملی» و «خصومت خارجی»، بر طبل بازدارندگی نظامی کوبیدند. «احمد جنتی»، دبیر شورای نگهبان، با «ریاکارانه» خواندن ادعای دلسوزی آمریکا و اسراییل تأکید کرد: «دست آنان به خون عزیزترین فرزندان این ملت آلوده است و فشار تحریم‌های ظالمانه را بر دوش مردم تحمیل کرده‌اند.» او کشتار مردم را انتقام جویی این کشورها دانست.

همسو با این موضع، در ۳ بهمن «محمدجواد حاج‌علی‌اکبری»‌ امام جمعه موقت تهران، با اشاره به اشراف موشکی ایران هشدار داد: «تمام منافع و پایگاه‌های شما، جزو اهداف روشن و دقیق موشک‌های فرزندان اباعبدالله است.» موضوعی که در زبان «محمدرضا تویسرکانی»، نماینده ولی فقیه در نیروی هوافضای سپاه، به «جنگ مقدس» توصیف کرده است. وی تاکید می‌کند «در هر فتنه‌ای هزینه‌های سنگینی پرداخت می‌شود اما تمام این فتنه‌ها در نتیجه گیری به نفع انقلاب تمام می‌شود و خون شهدا به هدر نمی‌رود و خون هر شهیدی باعث رسوایی بیشتر مستکبران و چهره خبیث آنها می‌شود.»