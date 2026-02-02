ایران اینترنشنال - علی شمخانی، نماینده خامنه‌ای در شورای عالی دفاع، با تاکید بر اینکه «برای جنگ احتمالی آماده‌ایم» به المیادین گفت: «اگر آمریکا حمله کند، ما قطعا اسرائیل را خواهیم زد.»



او افزود: «انتقال اورانیوم غنی‌شده ایران به خارج از کشور قطعا منتفی است.»



شمخانی درباره مذاکرات روز جمعه ویتکاف و عراقچی در ترکیه، گفت مذاکرات ابتدا غیرمستقیم خواهد بود و اگر فضای تفاهم وجود داشت، وضعیت از غیرمستقیم میتواند سریعا به مذاکره مستقیم تغییر کند.