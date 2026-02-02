Monday, Feb 2, 2026

صفحه نخست » وقتی خمینی با بلیزر آمد و با فریزر رفت!؛ ف. م. سخن

9cf2c381c160ed21953e094588a6883ce8a81cd6.jpegیادش بخیر! سیزده خرداد شصت و هشت بود که حضرت امام خمینی ر.ی.ق رحمت را سر کشید و در روزی که به خاطر عدد سیزدهش باید نحس باشد، یکی از روزهای سعد را برای مردم ایران به وجود آورد.

دیدم یک مجری معیوب المغزِ لجن، در تلویزیون افق، مزه پراکنی کرده و یخچال هایی که برای نگهداری پیکرهای نازنین جوانانی که در اعتراضات دی ماه کشته شدند را سوژه ی طنز و خنده قرار داده. کارَ ت خیلی با نمک بود آقای مجری و حالا هم که می گویند از کار برکنارت کرده اند حتما فرصت می کنی این مطلب را بخوانی و متوجه بشوی که سوژه ات چندان نو هم نبوده است.

در روز رحلت به قول گوینده ی تلویزیون «ج.ا.ن.گ.و.ز» امام خمینی چه بسیارانی که در خفا جشن گرفتند؛ کسانی که خمینی فرزندان شان را به بی رحمانه ترین شکل کشته بود و هست و نیست شان را به باد داده بود.

اگر چه همه منتظر این رحلت فرخنده بودند و در بیابان های اطراف بهشت زهرا هم بیت الخلایی برای انداختن لاشه ی متعفن او در آن در نظر گرفته بودند اما نوکران بارگاه او کماکان نمی دانستند که بعد از او چه خواهد شد و کدام آدم نفرین شده ای جای او را خواهد گرفت که قرعه به نام سدعلی مشنگ افتاد که خودش معترف بود بیچاره ملتی که او بخواهد رهبرشان بشود.

باری. بچه های امروز احتمالا ماشین بلیزر را نمی شناسند. این یک مدل «شورلت» شاسی بلند بود که محسن رفیق دوست که آن زمان هنوز به مقام آدمخواری و غارتگری ملی نرسیده بود و در میدان تره بار سبزی می فروخت با آن خمینی را از فرودگاه به بهشت زهرا برد و همین شد که این آدم رذل بی سواد به بالاترین مقامات مالی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی رسید.
IMG_3953.jpeg

از این بگذریم و برسیم به روز رحلت فرخنده ی خمینی. چه بلاها که کفتارهای تشییع کننده ی حکومتی به اسم تبرک بر سر جنازه متعفن او نیاوردند و لنگ و پاچه ی بلورین او را از توی کفن پاره پاره بیرون نینداختند. داستان اش مفصل است و فرصت تعریف کردن اش در اینجا نیست اما آقایانی که احتمالا بابا و بابابزرگ همین آقای مجری شبکه افق بوده باشند ابتکاری به سرشان زد که برای در امان ماندن لاشه ی خمینی او را داخل یخچال فریزری در ارتفاع قرار دهند تا مردم او را در دلِ خود به دَرَک بسپارند.

IMG_3954.jpeg

فریزر مزبور در زمان خودش مدرن ترین بود و زیرش یک موتور قوی خنک کننده داشت که با سر و صدا هوای گرم را از بیرون می گرفت تبدیل به هوای سرد داخل فریزر می کرد.

وقتی دیدم مجری تلویزیون که خیلی احساس خوشمزگی به او دست داده بود به یخچال هایی که در آن ها پیکر نازک عزیزان ما نگهداری می شد اشاره کرد یاد این گور به گور شده افتادم که محل دفن اش را هم ما زمانی که بر فراز آن پرواز می کردیم، به جای «مرقد»، «مقعد» می خواندیم که داستان هایش بماند برای بعد....

مطلب قبلی...
01topC.jpg
افشای سندی محرمانه: نظام تصمیم‌گیری کشور دچار اختلال شده
مطلب بعدی...
karbaschi.jpg
گفتگوی غلامحسین کرباسچی با ایران وایر

عضویت در کانال تلگرام

ما را در فیسبوک دنبال کنید

| بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 


daily2.jpg
محمد گلریز برادر زنده یاد اکبر گلپایگانی در جشنواره دفاع مقدس
goftar2.jpg
اوضاع به ظاهر عادی پایتخت
one2-1.jpg
ژست های بازیگران حکومتی در فیلمی به کارگردانی یک آخوند در جشنواره فجر
oholic2.jpg
مصرف چای داغ چه بلایی سرتان می آورد
one2.jpg
مصاحبه بهزاد نبوی با خبرگزاری فارس در منزلش
daily22.jpg
وقتی بحرین هنوز جزو خاک ایران بود
goftar1.jpg
وضعیت مرز بازرگان بعد از تهدید امریکا به حمله
one1.jpg
تخریب اموال عمومی توسط شورشیان ۵۷

از سایت های دیگر

آغاز روند پیری زودتر از چیزی است که فکرش را می‌کنید
وقتی شریک زندگی‌تان رابطه جنسی می‌خواهد و شما تمایلی ندارید این تکنیک را امتحان کنید
قیمت روزانه ارز، دلار، یورو و پوند
برگزاری یک مسابقه خیلی عجیب در کره‌ جنوبی

پر بیننده ترین ها



naf.jpg
ناف شما تو رفته است یا برآمده، آیا می‌دانید چرا؟
euro.jpg
ساعت آخرالزمان روی ۸۵ ثانیه به نیمه‌شب تنظیم شد
parcham21.jpg
فروشگاه پرچم شیر و خورشید
hemati.jpg
دلار در مرز ۱۶۰ هزار تومان؛ همتی می‌گوید روال بازار ارز «عادی» است!
onenews1-2.jpg
یک آرایشگاه زنانه در کابل
newso.jpg
بدترین و دردناک‌ترین روش‌های مرگ را بشناسید

Copyright© 1998 - 2026 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: [email protected] تبلیغات: [email protected] Cookie & Privacy Policy