Sunday, Feb 1, 2026

alalari.jpgزهرا عبدی

همه عیان می‌بینند چگونه پشت‌پرده با نهایت ذلت چشم دوختی به مذاکره برای انتقال قدرت از علی خامنه‌ای به تو.

دیروز دوان‌دوان به دیدار پوتین رفتی که ۴۰۰ کیلو اورانیوم + ۴۷ سال فریب ارزشی‌هایمان را می‌دهیم، در قبال ماندنی خفت‌بار.

بعد از قتل‌عام مردم گفتی آمریکا در خاک ما عملیات تروریستی انجام داده و حالا وقیحانه اعلام مذاکره می‌کنی؟

بگذار آخرش را همین اول بگویم. نه تنها از آمریکا که حتا اگر از خود شیطان هم امان‌نامه بگیری، فایده ندارد.

tweet.jpg

اینجا ایران است. تو اَنیرانی نمی‌دانی که نام ایران از کلمه‌ی «ائیری ویجه» گرفته شده به معنای سرزمین آزادگان.

هزاران سال پایستگی این سرزمین نشان داده آزادگان ایرانی همیشه غده‌ی تن خویش را از ریشه برکنده‌اند، تو، خامنه‌ای و سردارانت که زگیلی بیش نیستید.

دیدن این توییت از تو، درست پیش از سرنگونی، بسیار لذت‌بخش است چون تحقیر بیشتر شما، آبیست بر آتش دل ما.

همین توییت تو بهترین دلیل برای اثبات تاریخ انقضایتان است.

آماده‌ی سرنگونی باش به خوارترین و حقیرانه‌ترین شکل ممکن.

هیچ‌کس روی دریای خون شریف‌ترین و بی‌گناه‌ترین ایرانیان، ناخدایی نکرده و نخواهد کرد.

pez.jpg
نامه سرگشاده خبرنامه گویا خطاب به یوسف و مسعود پزشکیان

