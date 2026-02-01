زهرا عبدی

همه عیان می‌بینند چگونه پشت‌پرده با نهایت ذلت چشم دوختی به مذاکره برای انتقال قدرت از علی خامنه‌ای به تو.

دیروز دوان‌دوان به دیدار پوتین رفتی که ۴۰۰ کیلو اورانیوم + ۴۷ سال فریب ارزشی‌هایمان را می‌دهیم، در قبال ماندنی خفت‌بار.



بعد از قتل‌عام مردم گفتی آمریکا در خاک ما عملیات تروریستی انجام داده و حالا وقیحانه اعلام مذاکره می‌کنی؟

بگذار آخرش را همین اول بگویم. نه تنها از آمریکا که حتا اگر از خود شیطان هم امان‌نامه بگیری، فایده ندارد.

اینجا ایران است. تو اَنیرانی نمی‌دانی که نام ایران از کلمه‌ی «ائیری ویجه» گرفته شده به معنای سرزمین آزادگان.

هزاران سال پایستگی این سرزمین نشان داده آزادگان ایرانی همیشه غده‌ی تن خویش را از ریشه برکنده‌اند، تو، خامنه‌ای و سردارانت که زگیلی بیش نیستید.

دیدن این توییت از تو، درست پیش از سرنگونی، بسیار لذت‌بخش است چون تحقیر بیشتر شما، آبیست بر آتش دل ما.

همین توییت تو بهترین دلیل برای اثبات تاریخ انقضایتان است.

آماده‌ی سرنگونی باش به خوارترین و حقیرانه‌ترین شکل ممکن.

هیچ‌کس روی دریای خون شریف‌ترین و بی‌گناه‌ترین ایرانیان، ناخدایی نکرده و نخواهد کرد.