ارژنگ امیرفضلی: «علی لاریجانی با انتصاب به ریاست صداوسیما سپاهی‌ها را آورد که زیر 'ساختمان ١٣طبقه' مستقر شدند و اتاق بازداشت داشتند. رئیسشان تیمسار غفور بود.



از لاریجانی خواستم کمتر اذیت کنند اما سپاهی‌ها ازم اعتراف اجباری گرفته و بینی‌ام را شکستند. کسی که کتکم زد رئیس حراست شد» pic.twitter.com/N8jwQH7vYt