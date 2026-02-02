ارژنگ امیرفضلی: «علی لاریجانی با انتصاب به ریاست صداوسیما سپاهیها را آورد که زیر 'ساختمان ١٣طبقه' مستقر شدند و اتاق بازداشت داشتند. رئیسشان تیمسار غفور بود.
از لاریجانی خواستم کمتر اذیت کنند اما سپاهیها ازم اعتراف اجباری گرفته و بینیام را شکستند. کسی که کتکم زد رئیس حراست شد».
