رادیوفردا - صبح سه شنبه ۱۴ بهمن، بازار قدیمی جنت آباد معروف به بازارچه جنت در اثر آتش سوزی گسترده تخریب شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا حریق در یک سوله دو هزار متری بوقوع پیوسته و توسعه یافته است.
براساس برخی گزارشها ۱۵۰ غرفه به طور کامل سوخته و بخش بزرگی از سقف سوله هم به دلیل شدت حرارت در حال فروریختن است. تلفات جانی احتمالی این حادثه هنوز اعلام نشده است.
گزارشگر منوتو؛ «امیدواریم کسی آسیب ندیده باشه» pic.twitter.com/CpYrn4YSeN-- اتاق خبر منوتو (@ManotoNews) February 3, 2026
