محمدحسین مهدویان، سازنده آثار سازمان اوج سپاه پاسداران به سینماگرانی که در جشنواره فجر حاضر نمی‌شوند حمله کرد و آنها را «ترسو» خواند. pic.twitter.com/dXJhxweoHk -- Babak Ghafooriazar بابک غفوری‌آذر (@babakazar) February 2, 2026

محمدحسین مهدویان: از ستاره‌های ترسوی سینما استفاده نکردم / تنش در نشست خبری نیم‌شب

فارس



▫️ما در حوادث دی‌ماه جوانان زیادی را از دست دادیم، واقعه‌ای که من سهراب‌کشان می‌خوانمش. این داغی است که مدام تکرار می‌شود. گویی نفرینی بر ما حادث شده است که هرازچندی باید شاهد این سهراب‌کشان باشیم.



▫️این روزها مناقشه بر سر حضور در جشنواره بسیار است. فضای ارعابی که شکل گرفته است بسیاری از دوستان و همراهان مرا ترسانده است. چرا تصور می‌کنید ما داغدار نیستیم، ما داغداریم اما مرزبانان فرهنگ این مملکت هم هستیم.



▫️[در پاسخ به این که چرا از ستاره‌های سینما استفاده نکرده است؟] من از ستاره‌های ترسوی سینما استفاده نکردم چون هم‌اکنون باید التماس‌شان را می‌کردم تا پشت فیلم بایستند و همراه من در این نشست حضور داشته باشند.