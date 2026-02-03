ایندیپندنت - منابع امنیتی اسرائیل به وب‌سایت والا گفتند که آمریکا و اسرائیل در آستانه احتمال اجرای حمله‌ای گسترده علیه مواضع جمهوری اسلامی، به سطحی بی‌سابقه از هماهنگی نظامی دست یافته‌اند؛همزمان تلاش‌های دیپلماتیک نیز به موازات این آماده‌سازی‌ها ادامه دارد.

منابع اسرائیلی می‌گویند این برنامه‌ریزی با الگوهای گذشته تفاوت دارد؛ زیرا در سناریوهای پیشین قرار بود اسرائیل حملات اولیه را هدایت کند، اما این بار، در صورت اجرای عملیات، آمریکا با تمام توان نظامی خود رهبری حمله را بر عهده خواهد داشت و اسرائیل به‌عنوان شریک راهبردی در چارچوب عملیات گسترده‌تر مشارکت خواهد کرد.



بر اساس گزارش امیر بوخبوط، خبرنگار نظامی، آمریکا با حداکثر توان و جدیت کامل خود را برای حمله‌ای گسترده به زیرساخت‌های نظامی ایران آماده می‌کند.

مقام‌های اسرائیلی می‌گویند واشنگتن اکنون اسرائیل را به‌عنوان شریکی کاملا یکپارچه در ابعاد مختلف عملیات در نظر می‌گیرد؛ موضوعی که مستلزم برنامه‌ریزی مشترک، تقسیم دقیق مسئولیت‌ها و مدیریت هماهنگ سناریوهای احتمالی است.



در همین چارچوب، ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش اسرائیل، اخیرا در سفری محرمانه به واشنگتن با مقام‌های ارشد پنتاگون و برد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، دیدار کرده است. این سفر پس از سفرهای بی‌سر و صدای دادی بارنئا، رئیس موساد، و شلومی بیندر، رئیس اطلاعات نظامی اسرائیل، انجام شد که هدف آنها هماهنگی عملیاتی و تبادل اطلاعات بوده است.