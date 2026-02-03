Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » انتقاد تند خبرنگار میهن در نشست خبری با سخنگوی دولت

222.jpgایندیپندنت - پریسا هاشمی، گزارشگر هم‌میهن و خبرنگار دیده‌بان ایران، در نشست خبری دولت سه‌شنبه ۷ بهمن‌ماه، با انتقاد تند از عملکرد مسئولان، خطاب به سخنگوی دولت گفت اگر چنین اتفاقاتی در هر جای دیگری رخ داده بود، مسئولان یا استعفا می‌دادند یا از شرم می‌مردند یا از سر غیرت خودکشی می‌کردند.

هاشمی با اشاره به سرکوب اعتراضات و وضعیت بحرانی کشور تاکید کرد هر فردی که به این ملت شلیک کرده، دشمن این ملت و آب و خاک است و افزود در برابر این شرایط، تنها عذرخواهی و وعده‌های تکراری مطرح شده و هیچ مسئولی مسئولیت اقدامات انجام‌شده را نپذیرفته است.

