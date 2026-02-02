شبنم اسداللهی - بخش نظرات تایمز اسرائیل

آنچه تا همین اواخر شایعه یا گمانه‌زنی درباره تهدید علیه رضا پهلوی تلقی می‌شد، اکنون به مرحله‌ای بسیار جدی‌تر رسیده است: ادعای وجود یک طرح سازمان‌یافته و منسجم برای حذف فیزیکی.

شواهد میدانی، الگوهای رفتاری و سوابق تاریخی همگی به یک نتیجه روشن می‌رسند: این تهدید واقعی، معتبر و قریب‌الوقوع است.

این نه رقابت سیاسی است، نه اختلاف ایدئولوژیک و نه جدال بر سر نفوذ.

این یک پروژه حذف است؛ تلاشی برای کنار زدن فیزیکی تنها "آلترناتیو ملی و وحدت‌بخش" در برابر جمهوری اسلامی: رضا پهلوی.

افزایش سریع محبوبیت رضا پهلوی در داخل ایران و بالا رفتن مطالبه عمومی برای بازگشت به پادشاهی مشروطه، محاسبات برخی جریان‌های رادیکال مخالف را بر هم زده است. این گزارش مدعی است که سازمان مجاهدین خلق، با کارنامه‌ای طولانی در خشونت سیاسی، در واکنش به افزایش نفوذ رضا پهلوی، به همکاری‌های عملیاتی با بخش‌هایی از چپ رادیکال و جریان‌های جدایی‌طلب روی آورده است.

الگوهای موجود نشان می‌دهد که یک سناریوسازی برای آسیب فیزیکی در جریان است؛ تهدیدی که می‌تواند نه‌تنها رضا پهلوی، بلکه اعضای خانواده او را نیز هدف قرار دهد.

خشونت‌هایی که پیش‌تر در خارج از کشور دیده شده حمله به تجمعات مشروطه‌خواهان، کارزارهای ارعاب و آزار سازمان‌یافته رخدادهایی پراکنده یا صرفاً ایدئولوژیک نیستند.

این‌ها تمرین میدانی‌اند؛ پیش‌درآمدی هولناک برای اقدام.

تجربه تاریخی نشان می‌دهد وقتی حذف سیاسی ناکام می‌ماند، این بازیگران به خشونت به‌عنوان آخرین ابزار متوسل می‌شوند. تهدید، ملموس، عمدی و فوری است. برخی خبرگزاری ها و سازمان‌های ایدئولوژیک آن را تقویت می‌کنند؛ شبکه‌هایی که خواسته یا ناخواسته در خدمت منافع راهبردی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند.

در این نقطه، افراط‌گرایان و رژیم در نیت مرگبار به هم می‌رسند: کارزاری برای نابودی رضا پهلوی و تبدیل ترس به اهرم سیاسی.

پس از سفر رضا پهلوی به اسرائیل و حمایت آشکار اسرائیل از بازگشت پهلوی، خصومت‌ها تشدید شده است. خیزش ۱۸ و ۱۹ دی که در پاسخ مستقیم به فراخوان او شکل گرفت، نفوذ و محبوبیتش را تأیید کرد اما هم‌زمان خطر جانی برای او و خانواده‌اش را افزایش داد.

این همان تهدید است: واقعی، فوری و هشداردهنده.

در این مقطع، امریکا و متحدانش به توافق هسته‌ای دیگری با جمهوری اسلامی نیاز ندارند. آن‌ها باید برای حمایت از مردم ایران و آلترناتیو ملی‌شان اقدام کنند.

نود میلیون ایرانی در معرض خطرند. آن‌ها کمک می‌خواهند، نه مذاکره. جمهوری اسلامی ایران نیست.

هر توافقی در این لحظه خیانت است.

تهدید واقعی است. تهدید فوری است.

اقدام کنید یا شریک جرم باشید.