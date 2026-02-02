ایران اینترنشنال - تهران روز دوشنبه اعلام کرد که به منظور نشان دادن مراتب اعتراض خود به تصمیم اخیر اتحادیه اروپا مبنی بر طبقهبندی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک گروه «تروریستی»، تمامی سفرای کشورهای عضو این اتحادیه در ایران را احضار کرده است.
اتحادیه اروپا هفته گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به دلیل نقش این نهاد در سرکوب خونین اعتراضات سراسری که منجر به کشته شدن هزاران نفر و بازداشت دهها هزار نفر دیگر شد به عنوان یک گروه «تروریستی» معرفی کرد.
ایالات متحده و کانادا نیز پیشتر سپاه پاسداران را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقهبندی کرده بودند.
به گفته اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، احضار سفرای اتحادیه اروپا از روز یکشنبه آغاز شد و تا روز دوشنبه ادامه داشته است.
آقای بقائی در این رابطه گفت: «مجموعه اقداماتی را در حال بررسی داریم و گزینههای مختلف تدوین شده و برای تصمیمگیری به نهادهای تصمیمگیر ارسال شده است. طی روزهای آینده درباره اقدامات متقابل ایران در خصوص این اقدام ناموجه و غیر قانونی و بسیار اشتباه اتحادیه اروپا تصمیمگیری خواهد شد. »
تهران پیشتر در روز یکشنبه در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا، در یک اقدام نمادین، همه نیروهای نظامی اتحادیه اروپا را به عنوان سازمانهای «تروریستی» معرفی کرد.
