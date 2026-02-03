Tuesday, Feb 3, 2026

صفحه نخست » پاسخ ترامپ به نامه یک دادخواه ایرانی

ایران اینترنشنال - ترامپ در پاسخ به نامه مجید مقدسی، از ایرانیان ساکن کالیفرنیا که خواهرزاده‌اش عرفان فرجی در انقلاب ملی مردم ایران کشته شده است، تاکید کرد که خامنه‌ای و جمهوری اسلامی را به پای عدالت خواهد کشاند.


رییس‌جمهوری آمریکا در این نامه، ضمن ابراز هم‌دردی با این خانواده و همبستگی با «مردم شجاع ایران»، تاکید کرد که این رویدادها و اقدامات «هولناک» را نخواهد بخشید و فراموش نخواهد کرد. ترامپ اضافه کرد که همواره در کنار مردم ایران در تلاششان برای آزادی و دموکراسی خواهد ایستاد.

او تاکید کرد: «با جدیت تلاش می‌کنیم تا آیت‌الله و حکومت آدمکش او به پای عدالت کشانده شوند.»

مجید مقدسی در نامه‌اش به ترامپ با اشاره به اینکه مردم ایران و خواهرزاده‌اش عرفان فرجی به پشتوانه حمایت ترامپ در مقابل جمهوری اسلامی ایستادند و کشته شدند، گفته بود که رییس‌جمهوری آمریکا وظیفه دارد از مردم ایران حمایت کند.

