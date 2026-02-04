Wednesday, Feb 4, 2026

صفحه نخست » الجزیره پرده از نقشه‌های منطقه برداشت؟

ghp.jpg

تحلیلگر سیاسی بهنام قلی‌پور با انتشار ویدئو زیر و با استناد به گزارش شبکه الجزیره، تحولات مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا را بررسی کرده و هشدار می‌دهد که نشانه‌ها حاکی از تمایل طرفین به برخورد و تشدید تنش‌هاست. به گفته قلی‌پور، قطر به‌عنوان اولین کشور منطقه ممکن است به‌طور رسمی به ائتلاف علیه « اشغال‌گران ایران» بپیوندد و در واکنش به مذاکرات هسته‌ای و برنامه موشکی تهران، مواضع هشداردهنده‌ای اتخاذ کرده است.

***

