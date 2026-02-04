تحلیلگر سیاسی بهنام قلیپور با انتشار ویدئو زیر و با استناد به گزارش شبکه الجزیره، تحولات مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا را بررسی کرده و هشدار میدهد که نشانهها حاکی از تمایل طرفین به برخورد و تشدید تنشهاست. به گفته قلیپور، قطر بهعنوان اولین کشور منطقه ممکن است بهطور رسمی به ائتلاف علیه « اشغالگران ایران» بپیوندد و در واکنش به مذاکرات هستهای و برنامه موشکی تهران، مواضع هشداردهندهای اتخاذ کرده است.
از قرار معلوم قطر نخستین کشور در منطقه خواهد بود که به طور رسمی به ائتلاف جنگ علیه #اشغال_گران_ایران خواهد پیوست.-- Behnam Gholipour (@beehnam) February 4, 2026
قطر شب گذشته به حذف دوحه از مذاکرات هستهای انتقاد و از برنامه موشکی رژیم ابزار نگرانی کرد.
امروز هم شبکه الجزیره یک قدم پیش گذاشت و این محتوا را ساخت. pic.twitter.com/moLAEu7Mx2
