تحلیلگر سیاسی بهنام قلی‌پور با انتشار ویدئو زیر و با استناد به گزارش شبکه الجزیره، تحولات مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا را بررسی کرده و هشدار می‌دهد که نشانه‌ها حاکی از تمایل طرفین به برخورد و تشدید تنش‌هاست. به گفته قلی‌پور، قطر به‌عنوان اولین کشور منطقه ممکن است به‌طور رسمی به ائتلاف علیه « اشغال‌گران ایران» بپیوندد و در واکنش به مذاکرات هسته‌ای و برنامه موشکی تهران، مواضع هشداردهنده‌ای اتخاذ کرده است.

از قرار معلوم قطر نخستین کشور در منطقه خواهد بود که به طور رسمی به ائتلاف جنگ علیه #اشغال_گران_ایران خواهد پیوست.

قطر شب گذشته به حذف دوحه از مذاکرات هسته‌ای انتقاد و از برنامه موشکی رژیم ابزار نگرانی کرد.

امروز هم شبکه الجزیره یک قدم پیش گذاشت و این محتوا را ساخت. pic.twitter.com/moLAEu7Mx2 -- Behnam Gholipour (@beehnam) February 4, 2026

***