اکسیوس: آمریکا با تغییر محل و قالب گفتوگوهای جمعه موافقت نکرده است
به گزارش آکسیوس ایالات متحده چهارشنبه به ایران اعلام کرد که با خواستههای تهران برای تغییر مکان و فرمت مذاکرات برنامهریزیشده برای جمعه موافقت نخواهد کرد.
دو مقام آمریکایی به اکسیوس گفتند که آمریکا درخواست ایران برای انتقال مذاکرات از استانبول به عمان و برگزاری آن به صورت دوجانبه را رد کرده است.
یک مقام ارشد آمریکایی گفت: «به آنها گفتیم این یا هیچ، و آنها گفتند: بسیار خوب، پس هیچ.» این مقام افزود که اگر ایران به فرمت اولیه بازگردد، آمریکا آماده دیدار در این هفته یا هفته آینده است و تأکید کرد: «میخواهیم به سرعت به یک توافق واقعی برسیم وگرنه مردم به گزینههای دیگر نگاه خواهند کرد» که اشارهای به تهدیدهای مکرر ترامپ برای اقدام نظامی دارد.
این بنبست میتواند مسیر دیپلماتیک را مسدود کند و ترامپ را به سمت گزینه نظامی سوق دهد. مذاکرات قرار بود روز جمعه در استانبول با حضور استیو ویتکوف فرستاده کاخ سفید و عباس عراقچی وزیر خارجه ایران و نمایندگان چند کشور خاورمیانه به عنوان ناظر برگزار شود.
مقامات آمریکایی گفتند که استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا و جرد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا پنجشنبه به قطر سفر میکنند تا درباره ایران با نخستوزیر این کشور دیدار کنند و سپس به جای دیدار با ایرانیها، به میامی بازمیگردند.
هیات نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد هنوز به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
