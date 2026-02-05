به نقل از یورونیوز، روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» روز پنجشنبه گزارش داد که ایران در ازای انتقال محل مذاکرات به عمان و عدم حضور نمایندگانی از کشورهای منطقه پذیرفته است که در گفتگوها با آمریکا علاوه بر برنامه هستهای، برنامه موشکی و گروههای شبهنظامی نیز مورد بحث قرار بگیرند.
بنا به همین گزارش تهران همچنین پذیرفته است که مذاکرات به صورت رودررو با مقامهای آمریکایی انجام شود. هدف از مذاکرات دستیابی به چهارچوبی برای توافق بین دو کشور خواهد بود.
در بخشی از این گزارش به نقل از مقامهای آمریکایی و ایرانی آمده است که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران و استیو ویتکاف، فرستاده ویژه رئیسجمهوری آمریکا «به صورت مقطعی» از طریق ارسال پیامک با یکدیگر در تماس بودهاند.
نیویورک تایمز گزارش داد که آمریکا و جمهوری اسلامی توافق کردند تمرکز اصلی مذاکرات در عمان بر برنامه هستهای باشد، اما همزمان گفتوگو درباره موشکها و گروههای شبهنظامی نیز در دستور کار قرار گیرد
نیویورک تایمز: تمرکز مذاکرات عمان بر برنامه هستهای؛ موشکها و شبهنظامیان هم روی میز گفتگو
خبرنامه گویا - در روزهای گذشته، جزئیات مذاکرات بارها دستخوش تغییر شد. ابتدا قرار بود گفتوگوها روز جمعه در استانبول و با نقشآفرینی ترکیه بهعنوان میانجی برگزار شود؛ حتی از وزرای خارجه چند کشور عربی از جمله مصر، قطر، عربستان سعودی و ترکیه نیز دعوت شده بود. این چارچوب، نشاندهنده فشار منطقهای فزاینده برای کشاندن تهران به میز مذاکرهای فراتر از گفتوگوی دوجانبه با واشینگتن بود.
اما تهران در آخرین لحظات عقب نشست و خواستار تغییر محل و قالب نشست شد. نگرانی اصلی رهبران جمهوری اسلامی این بود که حضور بازیگران متعدد منطقهای، مذاکرات را به صحنهای نمایشی تبدیل کند که در آن ایران در برابر کل منطقه «محاصره» شده به نظر برسد. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، تأیید کرد که ایران خواستار تغییر محل بوده و تصریح کرد هر مذاکره معناداری باید نهتنها برنامه هستهای، بلکه برد موشکهای بالستیک، حمایت ایران از گروههای شبهنظامی و نحوه برخورد حکومت با شهروندانش را نیز دربر بگیرد.
با دخالت فعال کشورهای عربی و ترکیه، سرانجام توافق شد نشست برای حفظ «شتاب» دیپلماتیک به عمان منتقل شود. عباس عراقچی با لحنی قدردانانه از نقش عمان سخن گفت؛ تغییری که بهروشنی نشان میداد تهران، برخلاف موضعگیریهای اولیه، ناچار شده برای جلوگیری از انزوای بیشتر، از خطوط اعلامی خود عقبنشینی کند. حتی ناظران نزدیک به پرونده اذعان کردند که جمهوری اسلامی میان حفظ کنترل بر مذاکرات و از دست ندادن متحدان منطقهایاش در حال راه رفتن بر لبه تیغ است.
در نهایت، هر طرف «یک قدم عقب» گذاشت؛ اما این عقبنشینی برای تهران پرهزینهتر بود. آمریکا پذیرفت نشست در عمان و بدون حضور بازیگران منطقهای برگزار شود، اما ایران پذیرفت رودررو با طرف آمریکایی مذاکره کند و مهمتر از آن، علاوه بر پرونده هستهای، درباره برنامه موشکی و حمایت از گروههای مسلح وابسته به سپاه پاسداران نیز گفتوگو شود. این چرخش، نشانهای روشن از بنبست سیاست خارجی تهاجمی جمهوری اسلامی و فشار فزایندهای است که تهران را وادار کرده موضوعاتی را به میز بیاورد که سالها آنها را «خط قرمز» مینامید.