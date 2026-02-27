مگر می شود دولت هایی را که هنوز جنگی را شروع نکرده اند را محکوم کرد اما با کسانی که به کشتار ایرانیان افتخار می کنند و با هیجان آن را نقل می کنند و مشروع می نامند نشست و فالوده خورد. دست همه قاتل های سپاه و بسیج و لباس شخصی، و دست همه زنان و فرزندانشان خونی است، سفره آنها خونی است و بوسه ای که بر گونه خردسالان خود می زنند رد خون مقتولان و مظلومان را دارد.

نامه ۳۵۳ اصلاح طلب با تیتر ``نه به جنگ`` یک اشکال اساسی دارد. این نامه باید خطاب به جمهوری اسلامی و دقیقا بعد از کشتار مردم در ۱۸-۱۹ دی ماه منتشر می شد. زیرا این آمریکا و اسراییل نبود که بزرگترین قتل عام تاریخ از یک تظاهرات مسالمت آمیز را رقم زدند،‌در حالیکه راه انداختن حمام خون از مردم بیگناه مادر همه جنگ هاست. این ج ا بود که بر اساس مدل جنگ بوسنی با تک تیراندازها به جان مردم افتاد و عملا به مردم ایران اعلان جنگ داد و طعم جنگ داخلی را به ایرانیان چشاند.

در نامه نه به جنگ اصلاح طلبان همه بودند. فقط امضای سردار رادان را کم داشت! هر چند اگر رادان و مسئولان اطلاعات سپاه موافق انتشار این بیانیه نبودند هرگز انتشار نمی یافت. این بیانیه امضای کسانی را دارد که سر خود را زیر برف کرده و دوست دارند خیلی چیزها را نبینند.



به غیر از رفتار مسئولان در دی ماه که عملا نشان دادند از جنگ داخلی استقبال می کنند امضا کنندگان به این توجه نداشتند که پیش از چیدمان ناوگان دریایی و دریایی آمریکا این ما بودیم که با حمایت از همه جریان های تروریستی منطقه توجه جهانی را به ایران معطوف داشتیم، حماس و حزب الله را به جان اسراییل انداختیم، سفارش ۷ اکتبر سه سال پیش را دادیم روی موشک ها بعد از برجام به زیان عبری مرک بر نتانیاهو نوشتیم و از آقای رهبر تا امام جمعه گرمی در پارس آباد مغان تا سیرجان اسراییل را تهدید اتمی کردند. امروز فردای همان روزی است که حیفا و تل آویو با ادبیاتی صریح تهدید اتمی شدند و اصلاح طلبان در آن روز برای علی خامنه ای هورا کشیدند و آن را از ملزومات تبلیغ شیعه امام حسین خواندند.



اصلاح طلبان برای انتشار این بیانیه از اطلاعات سپاه سفارش گرفتند، در حالیکه تعداد زیادی استاد دانشگاه در میان امضاکنندگان است که هیچگاه نپرسیدند چه بر سر مردم ایران آمده که برای حمله آمریکا ساعت شماری می کنند و نتانیاهو مرد شماره یک قلب بسیاری از ایرانیان است.



این بیانیه از یک جنگ موهوم می گوید در حالیکه تورم ۷۰ درصد،‌ پارازیت، سرطان، غذای آلوده، صدا و سیمای انحصاری، فرار تحصیلکرده ها از کشور و وارد کردن عراقی ها و افغان ها به جای مردم مهاحرت کرده، کنترل سپاه بر همه پایه های مهم اقتصادی، دزدی و فساد سیستماتیک و نیز بی مسئولیتی رهبری که قرار است بزودی رکورد پرفروشترین موش عروسکی عمامه دار تاریخ را به خوذ اختصاص دهد عامل اصلی جنگند.



این همه مرکز اتمی و غنی سازی و موشکی که ساختند و از قبل آن صدها میلیون دلار گم شد و به جیب زدند وتحریم هایی که بر سر مردم خراب کردند عامل جنگ است نه تظاهرات ایرانیان خارج از کشور و امید مردم به اینکه شاید نجات کشور از طریق جنگ امکان پذیر شود.



چه کسی باور می کند یمنی های گرسنه و لخت و لنگ پوش موشک سایبر سونیک ساخته باشند و به فرودگاه بن گوریون شلیک کنند؟ آن احمق هایی که ۴۴۰ کیلوگرم اورانیوم ۶۰ درصد را غنی کردند که با آن می شود چند بمب اتمی ساخت عامل جنگ هستند یا ترامپ و نتانیاهو؟! آنها که هزینه صدها کیلومتر تونل حماس در غزه را با گرسنگی دادن به مردم ایران پرداختند جنگ طلب هستند یا آمریکا.



اساسا، آنها که ولادیمیر پوتین را به عنوان امام زمان و پیغمبر و کعبه و معشوق و مشاور و متحد استراتژیک انتخاب کردند جنگ طلب هستند. آنها که با ارسال پهپاد شاهد پای ایران را به جنگ اکراین باز کردند جنگ طلب هستند.



اما گناه ۳۵۲ اصلاح طلبی که از سپاه سفارش انتشار بیانیه گرفتند یک طرف و گناه جواد ظریف طرف دیگر.

از دانشگاههایی که ظریف در آن درس خوانده و از همه مشاغلی که ظریف داشته و شبکه ارتباطاتی که ظریف در آمریکا داشته و دارد بسادگی و صراحت می شود دریافت که فعالیت های اتمی گزارش نشده و غنی سازی پنهانی و آزمایش موشک دوریرد و ساخت موشک بالستیک همگی الفبای تهدید امنیت ملی اسراییل هستند و حتی خدا هم نمی تواند چنین چیدمانی را حتی در هزار کیلومتری اسراییل سازماندهی کند.



از جنتی و علی خامنه ای و سردار سلامی و محسنی اژه ای انتظار نمی رود چنین دانش استراتژیکی داشته باشند، اما ظریف می دانست و باید می دانست که به سرانجام رسیدن پروژه اتمی و موشکی و غنی سازی در خاک ایران تقریبا محال است زیرا به صراحت برای نابودی اسراییل طراحی شده اند و مسئولان نیز اصراری ندارند این هدف را پنهان کنند. او می دانست اگر کشوری با این همه تجهیزات حساس حتی به صورت ضمنی و ایما و اشاره اسراییل را تهدید کند و علیه یهودی ها خطبه بخواند و شعار بدهند دیر یا زود شخم زده خواهد شد.



اصلاح طلب ها خواب هستند،

کسانی که بیانیه ۳۵۳ نفر را امضا کرده اند نه می دانند مافیای سپاه چیست، نه می دانند سرکوب سیستماتیک چیست نه غول ستاد اجرای فرمان امام را می شناسند، نه جرات دارند به این فکر کنند که نهادهای بیت علی خامنه ای عملا کشور را قورت داده اند و صدها میلیارد دلار از پول مردم از سوی برادران مکتبی انقلابی شارلاتان به غارت رفته و شاید کشور نتواند دوباره به مسیر درست بازگردد.

اصلاح طلب ها خواب یا مست یاتحت تاثیر چیزهایی هستند، یا جرات ندارند رد پای روسیه را بر پیشانی و روی عمامه مردان جمهوری اسلامی ببینند.

پس چرا مردمی که در نداری و تحقیر و خشم و کینه غرق شده اند و رخت عزا بر دامنشان نشسته منتطر ناجی نباشند.