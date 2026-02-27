بی بی سی - گشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایرانی در مراسم سزار درباره کشتار اخیر معترضان در ایران صحبت کرد و با اشاره به سبک سوگواری ویژه بازماندگان در ایران که با رقص همراه است، گفت که بازماندگان این کشتار «درد را میرقصند.»
مراسم سزار که معادل اسکار برای سینمای فرانسه است با حضور بازیگران و چهرههای مطرح سینما، پنجشنبه هفتم اسفند ماه در پاریس برگزار شد.
خانم فراهانی در سخنانی به زبان فرانسه گفت: «بازماندگان میرقصند، آنها درد خود را میرقصند تا جلادان بدانند که میتوانند قلبها را بشکنند اما هرگز به روح آنها دست نمییابند.»
او خطاب به حاضران در سالن گفت: «آنها میرقصند و از من و شما میپرسند، آیا ما را میبینید؟ هنوز ایستادهایم، هنوز میجنگیم، هنوز امیدواریم، هنوز حتی در درد میدرخشیم.»
تصاویر بسیاری از مراسم سوگواری و چهلم کشتهشدگان اعتراضات دی ماه منتشر شده است که در آن بازماندگان به شیوههای غیر متدوال با رقص و ساز و آواز سوگواری میکنند.
خانم فراهانی گفت که مردم ایران، دهههاست برای آزادی خود میجنگند...«با دست خالی و اغلب تنها. تنها سلاح آنها شجاعتشان است و من میدانم که با وجود اینکه هرگز کمکی از قدرتمندان این جهان نگرفتند، در نهایت پیروز خواهند شد. چون تلاش برای آزادی، در قلب تپنده هر انسانی وجود دارد و یک قلب زنده هرگز تسلیم نخواهد شد.»
جمعیت حاضر در سالن با دست زدن طولانی به سخنان گلشیفته فراهانی ابراز احساسات کردند. جعفر پناهی، فیلمساز برجسته ایرانی هم در این مراسم حضور داشت.
«کشتار اینبار فراتر از درک ماست، کل کشور در سوگ است»
گلشیفه فراهانی سخنانش را اینطور آغاز کرد: «آیا میدانید امروز در ایران چه میگذرد؟ اخیرا حکومت دهها هزار نفر را به وحشیانه ترین شکل ممکن کشته است. بسیاری دیگر زخمی، بازداشت و شکنجه شدند. این چرخهایست که سالهاست تکرار میشود اما اینبار ارقام فراتر از درک است. کل کشور در سوگ است.»
