بی بی سی - گشیفته فراهانی، بازیگر سرشناس ایرانی در مراسم سزار درباره کشتار اخیر معترضان در ایران صحبت کرد و با اشاره به سبک سوگواری ویژه بازماندگان در ایران که با رقص همراه است، گفت که بازماندگان این کشتار «درد را می‌رقصند.»

خانم فراهانی در سخنانی به زبان فرانسه گفت: «بازماندگان می‌رقصند، آنها درد خود را می‌رقصند تا جلادان بدانند که می‌توانند قلب‌ها را بشکنند اما هرگز به روح آنها دست نمی‌یابند.»

او خطاب به حاضران در سالن گفت: «آنها می‌رقصند و از من و شما می‌پرسند، آیا ما را می‌بینید؟ هنوز ایستاده‌ایم، هنوز می‌جنگیم، هنوز امیدواریم، هنوز حتی در درد می‌درخشیم.»