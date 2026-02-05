تازگی پیکرها در برابر دروغ سردخانه‌ها؛ معترضان را مخفیانه اعدام می‌کنند

خلاصه مقاله شاهد علوی برای ایران اینترنشنال

گزارش‌های تازه از اعدام‌های پنهانی و مرگ‌های فراقضایی نشان می‌دهد جمهوری اسلامی وارد فاز جدیدی از سرکوب شده است؛ فازی که در آن، حذف فیزیکی معترضان جای «مدیریت اعتراض» را گرفته و بازداشتگاه‌ها از ابزار کنترل به میدان مرگ تبدیل شده‌اند.

شواهدی که با دشواری از سد سانسور عبور می‌کند، حاکی از آن است که برخی معترضان در روزها و هفته‌های اخیر کشته یا اعدام شده‌اند اما حکومت می‌کوشد این مرگ‌ها را به اعتراضات ماه‌های گذشته نسبت دهد؛ با ادعای «نگهداری طولانی در سردخانه» یا «ناشناس بودن پیکر».

روایت غسال؛ وقتی زمان مرگ لو می‌دهد

یکی از تکان‌دهنده‌ترین روایت‌ها که به‌تازگی به ایران‌اینترنشنال رسیده، گفت‌وگوی یک روزنامه‌نگار داخل ایران با غسالی در یکی از آرامستان‌های استان تهران است. این غسال که سه‌شنبه هفتم بهمن‌ماه با او دیدار شده، برخلاف عادت حرفه‌ای‌اش، «درهم‌شکسته و بغض‌دار» توصیف شده است.

اهمیت این روایت فقط عاطفی نیست؛ تناقضی عینی را نشان می‌دهد میان آن‌چه اهل فن از تازگی مرگ تشخیص می‌دهند و آن‌چه حکومت به خانواده‌ها تحمیل می‌کند.

کارکنان غسال‌خانه‌ها و پزشکی قانونی، با سال‌ها تجربه، از روی نشانه‌های ظاهری پیکر می‌توانند با دقت بالا تشخیص دهند مرگ مربوط به چند روز پیش است یا چند هفته قبل. اینجاست که روایت رسمی فرو می‌ریزد.

به گفته این غسال، پیکرهایی تحویل داده شده که نشانه‌های مرگ تازه داشته‌اند اما در اسناد رسمی ادعا شده «۱۵ روز یا بیشتر در سردخانه بوده‌اند».

او می‌گوید:

«ما همه جور جنازه دیده‌ایم. مشخص است این یکی تازه کشته شده، اما می‌گویند دو هفته در سردخانه بوده. آقا ما می‌فهمیم. معلوم است تازه به بچه مردم شلیک کرده‌اند.»

بن‌بست ماشین انکار

حتی اگر این روایت به‌تنهایی الگوی سراسری را اثبات نکند، بن‌بست ماشین انکار حکومت را آشکار می‌کند. زمانی که تجربه عینی با گزارش‌های دستکاری‌شده پزشکی قانونی در تضاد قرار می‌گیرد، زمان مرگ از خود پیکر افشا می‌شود.

در چنین وضعیتی، تلاش حکومت برای عقب‌بردن تاریخ مرگ--به‌منظور جدا کردن آن از موج سرکوب جاری--کارایی خود را از دست می‌دهد.