کیهان لندن - در شرایطی که گفته میشود نمایندگان جمهوری اسلامی و آمریکا قرار است جمعه ۱۷ بهمن ۱۴۰۴ در مسقط مذاکره کنند، فریدریش مرتس صدر اعظم آلمان، در جریان یک تور راهبردی به کشورهای حوزه خلیجفارس در مواضعی تند صراحتاً خواهان پایان یافتن رژیم ایران شد و آن را حکومتی «نامشروع» خواند. او تأکید کرد که آلمان اکنون آماده است تا فشارها را بر تهران به سطحی بیسابقه برساند.
صدر اعظم آلمان، مشروعیت جمهوری اسلامی را به طور کامل زیر سؤال برد و اعلام کرد که برلین دیگر «سیاست مدارا» را دنبال نمیکند. او با اشاره به سرکوب خونین معترضان در اعتراضات دیماه و تداوم تهدیدات موشکی تهران، اعلام کرد که آلمان رهبری ائتلافی در اروپا را بر عهده گرفته است که هدف آن تغییر بنیادین رفتار تهران و پاسخگو کردن مقامات آن در قبال جنایات داخلی و ناامنیهای منطقهای است.
مرتس در سخنان خود سه محور کلیدی را به عنوان پیششرطهای اصلی آلمان و متحدان اروپاییاش مطرح کرد: «توقف فوری سرکوب داخلی» و توقف «برنامههای اتمی و موشکی».
او تأکید کرد که رژیم ایران باید به خشونت سیستماتیک علیه مردم معترض پایان دهد. صدر اعظم آلمان همچنین ساخت موشکهای بالستیک که امنیت اسرائیل و کشورهای منطقه را مستقیماً تهدید میکند، «غیرقابل قبول» خواند.
مرتس همچنین با بیانی صریح اظهار داشت که این ساختار حکومتی باید پایان یابد تا ثبات به منطقه بازگردد. او گفت:
«این حکومت نامشروع باید پایان بپذیرد. دقیقاً به همین دلیل بود که آلمان در بروکسل برای قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی فشار آورد؛ هدفی که سالها برای آن تلاش کردیم.»
همزمانی سفر صدراعظم آلمان به خلیجفارس با مذاکرات مسقط و این اظهارات تند در حالی مطرح میشود که گزارشهایی مبنی بر مذاکرات غیرمستقیم میان نمایندگان تهران و واشینگتن در مسقط به گوش میرسد. با این حال، موضعگیری قاطع مرتس نشان میدهد که آلمان به عنوان بزرگترین قدرت اقتصادی اروپا، قصد ندارد اجازه دهد پرونده حقوق بشر و تهدیدات موشکی تحتالشعاع مذاکرات هستهای احتمالی قرار گیرد. تحلیلگران معتقدند آلمان با تقویت شراکتهای امنیتی با عربستان سعودی، قطر و امارات، در حال چیدمان بلوک جدیدی علیه نفوذ منطقهای ایران است.
صدراعظم آلمان پیشتر در جریان سفر به هندوستان نیز با اشاره به سرکوب خونین معترضان در ایران به خبرنگاران گفته بود، «وقتی یک رژیم فقط با توسل به خشونت میتواند خود را در قدرت نگه دارد، در واقع به پایان راه رسیده است.» او افزود: «من بر این باورم که اکنون دقیقاً شاهد آخرین روزها و هفتههای این رژیم هستیم.»