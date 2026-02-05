اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، به کمیته بانکداری سنا گفت که سران جمهوری اسلامی به صورت «دیوانه‌وار» در حال خارج کردن پول از کشور هستند و او این موضوع را نشانه‌ای از «نزدیک بودن پایان» رژیم فعلی می‌داند. بسنت در کمیته بانکداری سنا با اشاره به طرح «فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی» در تشریح وضعیت ایران گفت: «موش‌ها در حال ترک کشتی» هستند و بررسی وضعیت نشان‌دهنده خروج قابل توجه سرمایه توسط سران جمهوری اسلامی است.

اسکات بسنت ادامه داد جمهوری اسلامی با کمبود قابل‌توجه دلار مواجه است؛ کمبودی که خرید سلاح، تامین کالاهای مورد نیاز مردم و حتی پر کردن حساب‌های بانکی حکومت ایران در سوئیس را تحت تاثیر قرار داده است.

او تاکید کرد فشار بر جمهوری اسلامی باید حفظ شود.

موش‌ها دارند از کشتی فرار می‌کنند، این نشان می‌دهد که آن‌ها می‌دانند احتمالاً پایان نزدیک است:

وزیر خزانه‌داری آمریکا با اشاره به اجرای سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی گفت نتایج این کارزار در ماه دسامبر آشکار شد و در آن مقطع اقتصاد ایران دچار فروپاشی شد و یک بانک بزرگ ایرانی ورشکسته شد.



بسنت افزود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ناچار شد برای نجات این بانک ورشکسته وارد عمل شود؛ اقدامی که به افزایش تورم منجر شد و مردم شجاع ایران را به خیابان‌ها کشاند.



وزیر خزانه‌داری آمریکا تاکید کرد ادامه فشارهای اقتصادی بخشی از راهبرد واشینگتن در قبال جمهوری اسلامی است و این سیاست با هدف محدود کردن توان مالی حکومت ایران دنبال می‌شود.