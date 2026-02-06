بهلِ قصهٔ تازی و بیغوی

سخن‌گوی از رضای پهلوی!

این «علی» کیست که قرن‌هاست از بامداد تا دل شب، همهٔ زندگی ما ایرانیان را پر کرده است؟

همهٔ شیعیان و پیروانش از او یاری می‌خواهند و «یا علی!» می‌گویند.

او را «ولی‌الله»، «حجت‌الله»، «اسدالله و یدالله» (شیر و دست خدا)، مولی متقیان، شاه‌مردان، شاه ولایت، حیدر کرار و... و... می‌نامند.

علی را از الله جدا نمی‌دانند و او را بزرگ‌تر از بزرگی می‌دانند؛ علی را سرور فتیان می‌دانند.

(فتیان: کسانی‌اند که بر اساس اصول جوانمردی، اخلاق و شجاعت رفتار می‌کنند).

بررسی آنچه دربارهٔ علی نوشته شده، اگر نشدنی نباشد، بسیار دشوار است. از این‌رو بهتر و آسان‌تر است که علی از گفتار، کردار و رفتار پیروانش شناخته شود.

پیروان راستین علی مردمانی راستگو و درستکارند؛ جوانمردانی فروتن‌اند که دست افتادگان را می‌گیرند؛ آز ندارند و بی‌نیازند.

آزار نمی‌رسانند و با ستمگران و زورگویان می‌جنگند. پیشوایی به این بزرگی در چارچوب تاریخ مردان بزرگ نمی‌گنجد.

تاریخ، مسلمانان، شیعیان، اهل حق و علی‌الهیان، همه این «علی» را یک‌جور نمی‌شناسند:

■ علیِ بزرگ‌مرد تاریخ و پیشوای شیعیان

علی، پسر ابوطالب، نخستین مردی است که مسلمان شد؛ چهارمین خلیفهٔ مسلمانان که در ۶۳سالگی، در مسجد کوفه و در هنگام نماز گزاردن، به سال ۴۰ هجری قمری، به دست یکی از خوارج شهید شد.

شیعیان (پیروان) علی بر آن‌اند که پیامبر اسلام در واپسین حج خود، در محلی به نام «غدیر خم»، داماد و پسرعم خود علی را به جانشینی خود برگزید.

شیعیان دوازده‌امامی، علی و یازده فرزندش را، پسر پس از پدر، امام و جانشین پیامبر اسلام می‌دانند. دوازدهمین امام را نیز گویند در چاهی در خفا به‌سر می‌برد.

گزیده‌ای از خطبه‌ها، نامه‌ها و سخنان کوتاه علی، خلیفهٔ چهارم مسلمانان، را شخصی به نام «سید رضی» و ۴۰۰ سال پس از مرگ علی، در بغداد گردآوری و به نام «نهج‌البلاغه» تدوین کرده است (مستندی یا مآخذی معتبر، با توجه به فاصلهٔ زمانی ۴۰۰ساله از قتل علی تا تدوین کتاب، تاکنون آورده نشده است).

■ علیِ اهل حق

نورعلی الهی کتاب «برهان‌الحق» را نوشته و دکتر تقی تفضلی در شهریور ۱۳۴۳، بار دوم، آن را در تهران چاپ کرده است. در این کتاب نوشته شده که اهل حق کیست.

در صفحهٔ هفتم کتاب آمده است:

«اهل حق کسی است که راه شریعت و طریقت و معرفت را پیموده و به حقیقت رسیده باشد.»

در صفحهٔ ۲۱ کتاب آمده است:

«ارکان اهل حق بر چهار پایه استوار است: پاکی، راستی، نیستی و یاری.»

اهل حق خود را علی‌الهی نمی‌دانند. در صفحهٔ ۱۵۵ کتاب آمده است:

«چون در افواه عموم شهرت دارد گروه اهل حق علی‌الهی هستند، حاشا و کلا چنین تصوری از اصل باطل است، زیرا اساس این مسلک روی پایهٔ توحید قرار گرفته است.»

نویسندهٔ «برهان‌الحق» اما با آوردن ۹ آیه از قرآن، علی را به پایه‌ای بالاتر از بشر رسانده و در صفحهٔ ۱۵۶ نوشته است:

«مقام حضرت علی به حدی رفیع است که این بندهٔ ناتوان، هرچه پویم و گویم و جویم، در حدود سطح فکر و فهم و عقل ضعیف خودم می‌باشد، نه ادای حق واقع آن مقام شریف.»

■ علیِ علی‌الهیان

اهل حق و علی‌الهیان را «گوران» می‌گویند. گوران جمع «گوره» است. گوره واژه‌ای کردی و به معنی بزرگ است؛ پس گوران یعنی بزرگان.

گوران از کردستان به آذربایجان، پیرامون تهران، خراسان و جاهای دیگر رفته‌اند. علی‌الهیان بومهن، لورا، رودهن و مهرآباد ـ آبادی‌های سر راه تهران به دماوند ـ کرد هستند که گروهی زبانشان کردی و گروهی ترکی است.

«غلام‌حسین ساعدی» به ایلخچی، یک روستای علی‌الهی‌نشین در جنوب تبریز، رفته و آنجا و مردمانش را بررسی کرده و کتاب «ایلخچی» را دربارهٔ آن‌ها نوشته است. این کتاب را «مؤسسهٔ مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشکدهٔ ادبیات تهران» به شمارهٔ ۱۵، در سال ۱۳۴۲ چاپ کرده است.

از نوشته‌های کتاب «ایلخچی» برمی‌آید که علی‌الهیان آنجا پیرو «آیین مهر» هستند که عقایدشان با گذشت دو سه هزار سال، دگرگون شده و به گونهٔ امروزی درآمده است.

مهریان ایران بر آن بودند که «مهر، میترا» در کوه البرز، در یک غار از سنگ زاییده شده است؛ از این‌رو سنگ را گرامی می‌داشتند و تا آنجا که می‌توانستند، مهر را در غارها (مهرابه) نیایش می‌کردند. واژهٔ «یارِ غار» نیز از اینجا به یادگار مانده است.

در صفحهٔ ۱۴۲/۳ کتاب «ایلخچی» نوشته شده است:

«... در بریدگی تپهٔ علی‌داشی (سنگ علی) و طویلهٔ اسب علی، سنگی را که حضرت علی با ذوالفقارش دو نیم کرده می‌بینید. سه تخته‌سنگ هم هست به نام اوچ قارداش‌لر (سه برادران؛ سه‌گانگی مهر و دو مهربانش به یاد می‌آید).»

در صفحهٔ ۱۲۷ کتاب آمده است: