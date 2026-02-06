فراخوان علنی به خشونت و مرگ، آن‌هم در قلب یکی از پایتخت‌های اروپا و در تظاهراتی به نام رضا پهلوی، تنها یک «رفتار هیجانی» نیست؛ این یک پیام سیاسی است. پیامی که نه‌تنها با ارزش‌های دموکراتیک در تضاد است، بلکه مستقیماً به اعتبار سیاسی رضا پهلوی و ظرفیت او برای ایفای نقش وحدت‌بخش در آینده ایران آسیب می‌زند.

شاهکار بینش‌پژوه، شاعر، ترانه‌سرا و خوانندهٔ ایرانی که در تظاهرات پادشاهی‌خواهان در لندن در اول فوریهٔ ۲۰۲۶ شرکت کرده بود، بر روی یک سِن که اطراف آن پر از عکس‌های رضا پهلوی و محمدرضا شاه پهلوی بود، خطاب به صدها یا شاید هم هزاران نفر از حاضران گفت: «از دولت بعدی تنها تقاضای شخصی که دارم این است که یا من را مأمور رسیدگی به جرائم این حرامزاده‌ها [رهبران جمهوری اسلامی] در ایران بکنند، یا جزئی از این هیئت. تا تک‌تک این‌ها را از تک‌تک درخت‌های خیابان پهلوی از ماتحت آویزان بکنیم. [تشویق جمعیت]... امروز مردم فقط نام یک نفر را صدا می‌زنند، رضا پهلوی. [شعار جمعیت: کینگ رضا پهلوی] ... هر کسی که به هر بهانه یا به هر دلیل دیگری در این روزها نام دیگری را صدا بزند، خائن به وطن است. ... شعار ملی ما تنها یک شعار است: جاوید شاه. [تکرار شعار توسط جمعیت].»

تکرار و استمرار افراط گرائی

در دو سه سال اخیر، بسیاری از حامیان جمهوری‌خواهِ رضا پهلوی در رابطه با شعارها و رفتارهای افراطیِ بخشی از پادشاهی‌خواهان اعتراض کرده‌اند. من شخصاً تاکنون در چندین مقاله به این موضوع پرداخته‌ام. از جمله در مقاله‌ای با عنوان «راست و چپ افراطی یعنی چه؛ معیارهای تشخیص کدام است؟» نوشتم:

«افراط‌گراها خواسته‌های خود را در شعارهایشان فرموله می‌کنند. به چند نمونهٔ زیر توجه شود:

"مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر"

"نه سلطنت نه رهبری، دموکراسی برابری"

"شاهزاده، آقازاده، قدغن قدغن"

"مرگ بر سه فاسد، ملا چپی مجاهد"

"رهبر ما پهلویه، هر کی نگه اَجنبیه"

در چنین مبارزه‌ای باید مشخص کرد آنان که نفرت‌پراکنی می‌کنند، آنان که بر طبل انتقام و انتقام‌گیری می‌کوبند، آنان که به‌طور فیزیکی و کلامی دست به خشونت علیه مخالفان فکری و سیاسی خود می‌زنند، آنان که در برخورد با مخالف خود شعار مرگ بر... سر می‌دهند، آنان که هوچی‌گری کرده و جار و جنجال برپا می‌کنند، آنان که تمامیت‌خواه بوده و دیگران را حذف کرده و می‌خواهند نظام مورد نظر خود را به کرسی بنشانند، آنان که شایعه‌پراکنی می‌کنند، آنان که اتهام‌های بی‌پایه و اساس علیه افراد یا گروه‌ها منتشر کرده یا بازنشر می‌دهند؛ چنین افرادی «افراط‌گرا»های واقعی بوده و جایی در بین نیروهای دموکراتیک ندارند. این وظیفهٔ شخصیت‌ها و نیروهای دموکراتیک است که هرچه روشن‌تر افراط‌گراها را از صفوف خود بیرون کنند.»

در مقالهٔ دیگری با تیتر «نقدی کوتاه بر رضا پهلوی در زمینهٔ «رهبری فرامسلکی» و هواداران افراطی» نوشتم: «از «رهبری» رضا پهلوی به‌طور مشروط حمایت می‌کنم؛ حمایتی با دید و موضعی انتقادی. انگیزهٔ من تقویت جبهه‌ای است که به «نجات ایران» می‌اندیشد».

«رضا پهلوی بارها گفته است که با شعارهای افراطی، با رفتار افراطی، با دشنام و فحاشی و تخریب شخصیت مخالف است. وقتی رضا پهلوی بارها می‌گوید که با رفتار و شعارهای افراطی مخالف است، اما این رفتارها ادامه پیدا می‌کند، چند حالت را می‌توان تصور کرد:

- هواداران رضا پهلوی از او حرف‌شنوی ندارند.

- رضا پهلوی روی هواداران متعصب و افراطی‌اش نفوذ ندارد.

در هر دو حالت، پرسش این است که پس او چگونه می‌تواند در مراحل پیچیده‌ترِ دورهٔ گذار و در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی هوادارانش را کنترل کند؟ عدم توانایی در کنترل جمعیتی محدود، این تردید را دامن می‌زند که آیا او واقعاً توانمندی مدیریتی در سطح کلان‌تر را دارد؟

رضا پهلوی پیوسته بر ارزش‌هایی چون تولِرانس یا رواداری، پلورالیسم یا تکثر آرا، دموکراسی و آزادی بیان و حقوق بشر تأکید می‌کند. اما رفتار هواداران افراطی او دقیقاً با ارزش‌هایی که او می‌گوید در تضاد است. باید توجه داشت که مسئله فراتر از رفتارهای «ناشایستِ» یک گروه کوچک است. مسئله، تهاجم به «ارزش‌های دموکراتیک» است که این هواداران به آن دامن می‌زنند. رفتارهای این هواداران یادآور شعار «حزب فقط حزب‌الله، رهبر فقط روح‌الله» است. این رفتارها از انحصارگرایی و تقدس‌سازی و تقدس‌گرایی خبر می‌دهند؛ رفتاری که به مرور زمان در برخورد با مخالفان، به‌سرعت به خشونت و حذفِ مخالفان راه می‌برد؛ رفتاری که به ترس و نگرانی دامن می‌زند.