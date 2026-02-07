خبرنامه گویا

در فکر نوشتن مطلبی بودم که کدام امر قدرتمندی بود که مرگ را در برابر این نسل چنین حقیر کرد؟

چند روزی‌ست که قادر به نوشتن نیستم. تلاش می‌کنم کمتر به تصاویر و فیلم‌های رسیده از کشتار وحشیانه دو روز از فاجعه‌بارترین روزهای تاریخ ایران نگاه کنم. اما کنجکاویم مرا دنبال خود می‌کشد؛ کنجکاوی این‌که چگونه می‌شود که چنین جو انقلابی بر جامعه حاکم می‌گردد که بزرگ و کوچک دست در دست هم به خیابان می‌آیند، شعار می‌دهند، با دست خالی در مقابل گلوله می‌ایستند! آزادی را فریاد می‌کشند. کدام عنصر روحی؟ کدام اراده در پشت این شعار خوابیده که با مرگ یا آزادی در چنین ابعاد وسیعی برخورد می‌کند؟ آیا نفرت تلنبارشده سال‌ها خفقان تحمیل‌شده بر کشور، به‌خصوص نسل جوان است که چنین خشم آن‌ها را برانگیخته؟

آیا سال‌ها ناظر بودن بر چپاول، فساد، نشستن هرچه عنصر بی‌هویت متملق و نان‌به‌نرخ‌روزخور به‌عنوان ارزشی‌ها بر صدر کارها، چنین برافروختگی را موجب گردیده؟ به خیل عظیم کشته‌شدگان می‌نگرم؛ اکثراً جوان، زیبا، دختران آرایش‌کرده، پسرانی خوش‌فرم و خوش‌لباس، حتی آن‌ها که در شهرستانی کوچک بودند. برایم جالب است بیشتر این جوانان اهل موسیقی هستند، اهل ورزش، رقص و شادی.

به نگاه خود که همیشه سنگینی یک نگاه ایدئولوژیک بر آن سنگینی می‌کرد و هنوز هم مواقعی بی‌آن‌که متوجه شوم در قضاوت‌های من خود را نشان می‌دهد فکر می‌کنم. آه، چه میزان فاصله بین ما و این نسل است. مایی که با وجود دفاع از حجاب اختیاری، بیشتر مواقع قادر به هضم وسیع عمل بینی، کشیدن پوست صورت، بوتاکس زدن، رابطه‌های سفید دختر و پسر، با وجود ادعای ظاهری، عمیقاً اعتقاد نداریم و نگاه سنتی ازدواج را افضل می‌شماریم، بی‌آن‌که قادر به درک عمق نیازهای یک نسل باشیم.

هرگز، با وجود این‌که در چند خیزش، به‌خصوص خیزش بزرگ مهسا، این حجم وسیع از دختر و پسر، تماماً جوان، که به میدان آمدند و آن حماسه بزرگ را زیر شعار «زن، زندگی، آزادی» آفریدند، چپ قادر نگردید به کنه خواست و نیاز این نسل که تعیین‌کننده سرنوشت آینده ایران است پی ببرد؛ به معنای نگاه و درکشان از زن، از زندگی و آزادی.

جنبش مهسا فروکش کرد؟ در ظاهر چنین به نظر می‌رسید. اما زن در میدان بود. دختران جوان، بخش بزرگی از مادران، در کنار دختران خویش در میدان بودند. برای مسئله بسیار عادی که حجاب بود مبارزه می‌کردند؛ حجابی که در دوران پهلوی عادی‌ترین نوع پوشش بود، حال تبدیل به امر مبارزه در این دوران شده بود. هر باتومی که زنان می‌خوردند به رضاشاه درود می‌فرستادند و مقایسه می‌کردند. اما نیروی چپ هم که به‌اصطلاح از این مبارزه حمایت می‌کرد، آن پدرکشتگی دیرینه را در دهان لق‌لق می‌کرد که ای «آقا هیچ چیز را نمی‌شود به زور بر مردم تحمیل کرد!» بلافاصله بر برداشتن اجباری حجاب از سوی رضاشاه اشاره می‌کرد! نگاه مدرن رضاشاه را با نگاه ارتجاعی آخوندها یکسان ارزیابی می‌کرد.